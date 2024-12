Offerta davvero imperdibile su Amazon per l’acquisto di Google Pixel 8a, uno smartphone che abbraccia la fascia media della telefonia mobile, mettendo comunque a disposizione del consumatore finale ottime prestazioni generali, a prescindere dalle richieste iniziali.

Il prodotto si contraddistingue per la presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, che raggiunge una densità di 431 ppi, mantenendo tecnologia OLED di ultima generazione, con un refresh rate che può raggiungere al massimo i 120Hz (da non trascurare nemmeno la protezione Gorilla Glass 3). Il comparto fotografico è di altrettanto rispetto, considerando a tutti gli effetti la presenza, nella parte posteriore, di due sensori: un principale da 64 megapixel ed un ultragrandangolare da 13 megapixel, che permette di raggiungere un angolo di visuale di 120 gradi.

Google Pixel 8a: grandi offerte solo oggi

Il prezzo del Google Pixel 8A è sicuramente da primo della classe, questo grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori in Italia. Il valore di partenza è di 549 euro, ma con la soluzione di cui vi trovate a poter fruire nel periodo, la spesa scende del 27%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 399 euro. Premete qui per l’acquisto.

A muovere l’intero sistema ci pensa il processore, un Google Tensor G3 che non delude assolutamente le aspettative, proprio per la sua capacità di raggiungere prestazioni elevate, essendo un octa-core con frequenza di clock a 3GHz, affiancato da GPU Immortalis-G715s MC10, oltre ad una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo in questo caso non essere espandibile). La batteria è un componente da 4492mAh, con supporto alla ricarica rapida, e complessivamente una più che discreta autonomia generale.