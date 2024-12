Siamo ormai giunti alla fine del 2024 e il nuovo anno porterà con sé tantissime novità di rilievo per numerose applicazioni che utilizziamo ogni giorno. Tra queste, una delle app più utilizzate di tutti i tempi è sicuramente WhatsApp, la quale fa ormai parte del gruppo Meta. Quest’ultima, quindi, si arricchirà come sempre di tante novità di rilievo grazie ai prossimi aggiornamenti, tra cui ad esempio le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Tuttavia, con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti, questa applicazione smetterà necessariamente di funzionare su numeri dispositivi Android che al momento risultano essere pressoché datati.

WhatsApp addio, a partire da gennaio 2025 smetterà di funzionare su questi device

A partire dal nuovo anno, WhatsApp smetterà di funzionare definitivamente su numerosi dispositivi. Come già accennato in apertura, infatti, il nuovo anno porterà con sé sulla nota app di messaggistica istantanea numerose nuove funzionalità, come ad esempio le funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Tuttavia, tutto questo renderà impossibile all’app di essere supportata su dispositivi con a bordo Android considerati ormai datati e obsoleti.

Tra questi, infatti, saranno compresi device risalenti ormai a diversi anni fa. Secondo quanto è emerso, il sistema operativo installato a bordo di questi dispositivi obsoleti è Android 5 KitKat. Questi dispositivi sono stati annunciati tra l’anno 2012 e l’anno 2013 e, di conseguenza, non accettano ormai aggiornamenti del sistema e delle app superiori o pari, per l’appunto, ad Android 5.0. È stato riportato da poco l’elenco dei dispositivi che non potranno più utilizzare WhatsApp. Tra questi, ci sono smartphone appartenenti anche ad aziende note, tra cui Samsung e Motorola. Vediamo qui di seguito i nomi dei dispositivi coinvolti.

• Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy S4 Mini

• Motorola Moto G (1ª generazione), Motorola Razr HD, Motorola Moto E 2014

• HTC One X, HTC One X+, HTC Desire 500, HTC Desire 601

• LG Optimus G, LG Nexus 4, LG G2 Mini, LG L90

• Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Sony Xperia T, Sony Xperia V