La console più amata attualmente in circolazione e senza dubbio PlayStation 5, quest’ultima consente di vivere esperienze di gioco davvero straordinarie con immagini incredibili e caratterizzate da livelli di dettaglio mai visti prima, soprattutto la sua ultima variante Pro consente esperienze di gioco con risoluzioni più elevate e fluidità ancora migliore rispetto alla sorellina minore.

Nonostante tutte queste possibilità, però, c’è chi ancora non è in grado di sfruttare appieno questo arsenale di opzioni per motivi abbastanza banali, nello specifico infatti molti utenti sono all’oscuro di alcune impostazioni presenti all’interno della console che possono migliorare radicalmente l’esperienza di gioco sui propri televisori.

Due impostazioni importanti

La prima impostazione che sicuramente merita un’occhiata riguarda la qualità di immagine trasmessa tramite il cavo HDMI al vostro televisore, nelle vostre impostazioni del televisore infatti dedicate all’HDMI, potreste trovare dei settaggi ad hoc per la vostra console dal momento che la qualità di immagine mostrata in base ad un dispositivo connesso non necessariamente corrisponde al massimo che la televisione è in grado di offrire o che magari offre durante la visualizzazione di un contenuto televisivo, dunque regolare in maniera capillare le impostazioni HDMI del vostro televisore essenziale per un’esperienza d’uso adeguata.

Ovviamente la stessa cosa dovrete fare con la vostra PlayStation all’interno delle impostazioni dedicate a schermo e video in modo da poter trasmettere alla televisione in Massimo possibile della qualità, in tutto ciò PlayStation ci aiuta dal momento che mostra in automatico se alcune impostazioni sono disponibili o meno con il vostro televisore.

Un’altra opzione da prendere in considerazione è rappresentata invece dal fatto che PlayStation salva in automatico brevi clip video quando sblocchiamo un trofeo, ciò occupa spazio di memoria inutilmente e può risultare problematico quando magari lo spazio sulla SSD inizia a scarseggiare, per disattivare quest’opzione vi basterà recarvi in Impostazioni” > “Catture e Trasmissioni” e deselezionare l’opzione per salvare automaticamente screenshot e video dei trofei.