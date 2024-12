Fino a qualche mese fa eravamo sicuri di una cosa, ovvero che i primi mesi del 2025 sarebbero stati quelli del debutto del nuovo OnePlus Open 2, a tutti quelli che lo stavano aspettando con trepidazione, vi consigliamo di ricalibrare le aspettative. Probabilmente il prossimo telefono pieghevole di OnePlus sarà rimandato alla seconda parte del 2025.

L’informatore principale, colui che ci da questa notizia, è Sanju Choudhary, il quale sostiene che OnePlus Open 2 non si presenterà all’appuntamento del Q1 2025, per debuttare solo nella seconda metà del 2025, ovviamente non aggiunge neanche ulteriori dettagli riguardo le caratteristiche del pieghevole.

Perché il ritardo dell’OnePlus Open 2 è così problematico?

Questo slittamento potrebbe rappresentare un problema non da poco per il lancio di OnePlus Open 2, il motivo è semplice, l’uscita ritardata lo porterebbe a confrontarsi direttamente con il suo principale rivale, ovvero il prossimo Fold 7 di Samsung. Sebbene la casa sudcoreana non abbia rivoluzionato particolarmente la formula dei suoi Z Fold nel corso degli ultimi anni, pare che sarà proprio il Fold 7 a far fare il salto qualità, rispetto ad una serie che risulta ormai stagnante sin da troppo tempo.

Samsung è sicuramente avanti sotto il fronte del software, quindi un avanzamento hardware del suo prossimo Fold, il quale erediterà molti elementi dal Fold 6 Special Edition, il nuovo telefono potrebbe avrebbe il potere di portare la maggior parte dei consumatori a scegliere l’azienda coreana invece di quella cinese. Rappresentando un problema non da poco per OnePlus stessa.

Resta da capire quali solo che carte che intende giocare OnePlus con il suo Open 2, l’obiettivo dell’azienda dovrà essere quello di offrire al mercato un prodotto migliore, rispetto a quello della concorrenza. Infatti potrebbero continuare a puntare su un form factor leggermente diverso da quello di Samsung, un comparto fotografico di altissimo livello, oltre che una nuova cerniera e un reparto batterie veramente valido.