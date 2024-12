NotebookLM, il taccuino intelligente sviluppato da Google, si arricchisce di nuovi strumenti che migliorano l’esperienza degli utenti. Tra le più significative novità emergono l’interazione diretta con gli host virtuali durante le panoramiche audio e il lancio di NotebookLM Plus, una versione avanzata del servizio progettata per rispondere alle esigenze di professionisti, aziende e ambienti accademici. Questi aggiornamenti rendono NotebookLM uno strumento sempre più versatile e competitivo.

Interazione diretta con NotebookLM

Una delle funzionalità più interessanti introdotte da Google è la possibilità di dialogare con gli host virtuali durante una panoramica audio. Dopo aver generato un riassunto, l’utente può abilitare la funzione “Modalità interattiva” premendo un apposito pulsante. In questa modalità, è possibile intervenire durante la narrazione per porre domande o aggiungere dettagli personali. L’host virtuale risponde utilizzando le fonti disponibili, fornendo spiegazioni dettagliate e, quando necessario, riformulando le informazioni per adattarle alle richieste.

Questa innovazione, tuttavia, non è priva di limiti. La modalità è ancora in fase beta, il che significa che potrebbero verificarsi pause più lunghe del previsto o risposte non del tutto accurate. Inoltre, la compatibilità è attualmente limitata ai podcast generati dopo l’introduzione della funzione. Nonostante queste restrizioni, l’interazione diretta rappresenta un importante progresso verso una comunicazione più naturale e coinvolgente tra utenti e tecnologia.

Uno strumento per professionisti

Un ulteriore passo avanti è rappresentato da NotebookLM Plus, una versione premium del servizio che offre funzionalità avanzate. Gli abbonati possono accedere a un numero cinque volte maggiore di panoramiche audio e fonti, personalizzare lo stile e la lunghezza delle risposte e collaborare in team attraverso notebook condivisi. Per garantire la sicurezza dei dati, Google ha implementato strumenti aggiuntivi per la privacy, rendendo questa versione particolarmente adatta per ambienti aziendali, universitari e scolastici.

NotebookLM Plus è attualmente disponibile tramite Google Workspace, ma può anche essere acquistato separatamente tramite Google Cloud. A partire dal 2025, sarà incluso nel pacchetto Google One AI Premium, portando ulteriori vantaggi per gli utenti premium.