Huawei ha presentato una nuova colorazione per gli auricolari FreeClip. Queste cuffie true-wireless sono nate per unire un’estetica elegante e alla moda con le più recenti tecnologie in ambito audio.

Il risultato finale è un prodotto in grado di stupire per la qualità del suono e le linee pulite. Infatti, il design è assolutamente caratteristico e Huawei lo ha definito C-Bridge. Con questa soluzione, è possibile sfruttare la caratteristica distintiva come clip funzionale oltre che come connettore.

Pensate per essere comode da indossare grazie alla struttura ergonomica, le Huawei FreeClip ora si adattano anche agli utenti più esigenti in termini di stile. La nuova colorazione Rose Gold consente di aggiungere una tonalità molto particolare a quelle già disponibili per gli auricolari.

Huawei introduce una nuova colorazione per le FreeClip e tantissime feature innovative per le cuffie true-wireless

Il comfort e la qualità audio restano invariati ma la nuova sfumatura rosa con riflessi dorati conferisce una tonalità unica alle cuffie. In questo modo, le Huawei FreeClip diventano un vero e proprio accessorio in grado di impreziosire l’outfit che si sta indossando.

Dal punto di vista tecnico, le FreeClip integrano funzionalità avanzate come l’Algoritmo Dinamico dei Bassi per migliorare la qualità del suono. Tuttavia, Huawei ha integrato anche feature davvero interessanti come i Controlli con Movimento della Testa per lasciare sempre libere le mani.

Da sottolineare anche il Promemoria di Caduta che permette di riconoscere una caduta accidentale dell’auricolare. L’auricolare caduto emetterà un suono per segnalare la propria posizione e avviare l’utente della sua caduta.

In questo modo, chi indossa le FreeClip non dovrà preoccuparsi di nulla se non divertirsi. Gli auricolari sono disponibili direttamente su Huawei Store con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino di 199 euro. La promozione sarà valida fino al 28 gennaio quindi è meglio affrettarsi per assicurarsi lo sconto.