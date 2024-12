Huawei annuncia oggi l’introduzione della raffinata colorazione Rose Gold per gli acclamati auricolari HUAWEI FreeClip, ulteriormente consolidando la fusione tra tecnologia all’avanguardia e design fashion-forward che caratterizza il prodotto. L’iconico design C-bridge, elemento distintivo di HUAWEI FreeClip, funge sia da clip di aggancio che da connettore, unendo una struttura ergonomica a un meccanismo studiato per il massimo comfort, in un connubio perfetto di stile e funzionalità.

La nuova variante Rose Gold si presenta con un’elegante tonalità di rosa, arricchita da delicati riflessi dorati, che evoca un’aura di romanticismo e sofisticatezza. Questa nuova colorazione si affianca alle già disponibili, ampliando le possibilità di scelta per gli utenti più attenti allo stile.

Oltre all’ampliamento cromatico, HUAWEI FreeClip si arricchisce di funzionalità innovative volte a migliorare ulteriormente l’esperienza utente:

Algoritmo Dinamico dei Bassi: per un’esperienza di ascolto ancora più ricca e coinvolgente, con bassi potenti e profondi.

per un’esperienza di ascolto ancora più ricca e coinvolgente, con bassi potenti e profondi. Controlli con Movimento della Testa: per una gestione intuitiva e hands-free delle funzioni principali.

per una gestione intuitiva e hands-free delle funzioni principali. Promemoria di Caduta: per una maggiore tranquillità durante l’utilizzo, il sistema emette un segnale acustico e una notifica in caso di caduta accidentale di un auricolare, garantendo un’esperienza senza interruzioni in qualsiasi situazione.

Disponibilità e Prezzo

HUAWEI FreeClip nella colorazione Rose Gold sono disponibili da oggi su Huawei Store al prezzo consigliato di 199 euro. In occasione del lancio, è prevista una promozione speciale: fino al 28 gennaio sarà possibile usufruire di uno sconto di 30 euro sul prezzo di acquisto.