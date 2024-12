ho. Mobile: 200 giga al mese in 5G a prezzo folle

Ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta che non passa inosservata: 200 GB con accesso al 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, il tutto a un costo fisso di 9,99€ al mese. Una proposta pensata per chi cerca una connessione veloce e una tariffa semplice, senza sorprese.

Costi di attivazione e formato della SIM

L’attivazione dell’offerta prevede un costo una tantum a partire da 2,99€, variabile in base al gestore da cui si proviene. Ovviamente c’è anche un altro vantaggio dato da chi sceglie l’offerta con scheda eSIM. Questa soluzione garantisce attese ai minori, in quanto non bisognerà aspettare la scheda fisica che arrivi a casa. Basta spendere 1,99 € in più per poter attivare la propria offerta telefonica con ho. Mobile in questo modo.

Se invece si sceglie una scheda SIM tradizionale, è possibile riceverla a casa o ritirarla in edicola. Per semplificare ulteriormente il processo, si può attivare la SIM utilizzando il proprio SPID, garantendo un’esperienza veloce e sicura.

La nuova assistenza tramite WhatsApp

Tra le novità di ho. Mobile, spicca anche il servizio di assistenza via WhatsApp, introdotto per offrire un supporto diretto e pratico. Gli utenti possono ricevere risposte alle loro domande, risolvere problemi o ottenere informazioni sull’offerta semplicemente inviando un messaggio. Una soluzione moderna che rende il rapporto con il gestore ancora più immediato.

Riuscire ad avere un’offerta del genere da parte di un operatore mobile virtuale è davvero raro. Da poco tempo infatti ho. Mobile dispone anche della connessione 5G, la quale, come detto, viene offerta gratuitamente agli utenti. Tutti questi contenuti, tra cui 200 giga, sono quindi un gran punto di forza.

Questa offerta di ho. Mobile si distingue per flessibilità e innovazione, rispondendo alle esigenze di chi cerca semplicità e servizi all’avanguardia in un’unica soluzione. È difficile trovare qualcosa del genere in giro soprattutto a questi prezzi.