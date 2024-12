Il mondo dell’intelligenza artificiale si sta mescolando sempre più a quello dell’informatica di consumo, diventando accessibile a tutti gli utenti di qualsiasi tipo compresi gli sviluppatori, questi ultimi da molto tempo possono usufruire di una particolare versione di copilot dedicata per l’appunto allo sviluppo chiamata GitHub Copilot, uno strumento che alcuni sviluppatori trovano molto utile dal momento che supporta diversi linguaggi di programmazione come Java Script, Python e TypeScript e consente addirittura di completare automaticamente alcune righe di codice, una grande limitazione però è stata rappresentata fino ad ora dall’assenza di una versione gratuita, gli sviluppatori che volevano sfruttare tale strumento dovevano pagare anche 40 $ al mese, dona in avanti però non sarà più così, Microsoft annunciato il debutto di una versione gratuita dello strumento.

Limitato ma gratis

Ovviamente questa rappresenta un’opportunità utile anche solo per valutare l’efficacia del servizio offerto senza dover necessariamente procedere un pagamento, allo stesso tempo può risultare utile per coloro che ne hanno bisogno in modo sporadico, questo dal momento che trattandosi di una versione gratuita le potenzialità sono limitate rispetto a quella a pagamento, chi la utilizza avrà a disposizione infatti 2000 completamenti al mese, 50 messaggi al mese Insieme alla copilot chat con qualche altra funzionalità di contorno.

Per sfruttare questa funzionalità, tutto ciò che è necessario è un account GitHub per poi effettuare l’accesso alla feature, quest’ultima garantisce di accedere agli LLM di Claude 3.5 di Anthropic e al modello GTP 4o di OpenAI.

Si tratta senza dubbio di una novità davvero importante che arriva in concomitanza del traguardo dei 150 milioni di sviluppatori presenti sulla piattaforma, in aggiunta è stato comunicato che l’accesso gratuito ad account Copilot Pro illimitati per studenti e insegnanti non verrà impattato da questa novità e continuerà senza nessuna modifica, se siete degli sviluppatori, dunque, d’ora in avanti avrete un’arma in più nel vostro arsenale.