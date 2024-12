Il gruppo Volkswagen ha presentato ufficialmente un set power train Per i suoi veicoli Multivan e California, parliamo della piattaforma eHybrid 4MOTION per Multivan e California.

Si tratta di una piattaforma con doppia moto elettrico per asse, il quale dunque conferisce ai veicoli in questione una trazione integrale e non più la trazione anteriore legata alla presenza di un singolo motore come era invece con la piattaforma precedente, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Caratteristiche

La prima unità elettrica si compone di un motore a benzina turbo 1.5 TSI evo2 da 130 kW (177 CV), abbinato ad un propulsore elettrico con una potenza di 85 kW (115 CV) sull’asse anteriore, sull’asse posteriore invece abbiamo la seconda unità elettrica che invece offre 100kW di potenza.

Guardando al totale la potenza di sistema è di 180 kW (245 CV) con 350 Nm di coppia, i due motori elettrici sono alimentati da una batteria che offre una capacità pari a 19,7 kWh, può essere ricaricata fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in corrente continua.

L’autonomia in modalità elettrica arriva a 95 km per il Multivan e 91 km per il California.

I due veicoli possono essere guidati in modalità completamente elettrica ad una velocità massima di 130 km/h mentre in modalità ibrida quest’ultima aumenta fino a 200 km/h.

Peculiare e la gestione del lavoro di due motori, infatti Volkswagen far sapere che il funzionamento di partenza sarà sempre completamente elettrico a meno che la temperatura non scende al di sotto dei -28° e il motore elettrico posteriore può essere per poter aumentare l’efficienza della trazione, ma allo stesso tempo quest’ultimo può contribuire in maniera indipendente all’avviamento della vettura, fornendo energia al motore elettrico anteriore, come se non bastasse la trazione integrale e gestita elettronicamente e si può decidere se trasferire il 100% della potenza all’anteriore o al posteriore a seconda della situazione di guida che stiamo vivendo.