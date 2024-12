Dopo un periodo di trattative durato veramente a lungo e caratterizzato da numerosi dibattiti e scontri alla fine il tanto atteso accordo tra le parti è arrivato, Volkswagen ha infatti siglato un accordo con il sindacato tedesco, arrivando a garantire determinate sicurezze ai propri lavoratori in tempo in tempo per Natale, la volontà di trovare una soluzione prima del 25 dicembre era infatti reciproca ed è arrivato tutto secondo i piani, vediamo insieme che cosa emerge e come i vari punti garantiranno stabilità ai lavoratori.

Cambiamenti ma non così drastici

Questa diatriba si è composta di cinque round di trattative caratterizzate anche da due scioperi che hanno coinvolto circa 100.000 lavoratori del gruppo Volkswagen, l’accordo arrivato è stato intitolato “Zukunft Volkswagen” cioè “Volkswagen del futuro”.

Quest’ultimo prevede dei cambiamenti ma consente di evitare lo scenario peggiore Che prevedeva la chiusura di tre stabilimenti di produzione con licenziamenti in massa, il nuovo scenario invece prevede riduzioni importanti ai bonus dei dipendenti fino al 2030, in cambio, sarà ripristinata la garanzia di occupazione fino al 2030.

Anche l’aumento salariale federale del 5% è stato congelato fino al 2031 e Volkswagen si impegnerà a ridurre per alcune classi di operai l’orario lavorativo fino a 35 ore settimanali, in aggiunta, sebbene Volkswagen abbia dichiarato che non ci saranno licenziamenti di massa, quest’ultima ha anche affermato e confermato che entro il 2030 ridurrà la propria forza lavoro di circa 35.000 posizioni in modo socialmente responsabile e graduale per poter portare ad un risparmio sui costi di produzione ai quali contribuirà anche una riduzione della capacità produttiva di circa 734.000 vetture all’anno, ciò secondo Volkswagen consentirà un risparmio immediato di 1,5 miliardi di euro sui costi occupazionali per un totale invece di 15 miliardi di euro annui sul totale nel medio termine.

Si tratta dunque di una vittoria dal sapore agrodolce che però sicuramente è tutto rispetto alla previsione precedente che vedeva migliaia di lavoratori lasciati a casa e senza posto di lavoro.