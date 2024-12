Cambiare operatore telefonico spesso sembra un’impresa complicata. Ma questa volta TIM ha pensato a una soluzione semplice e vantaggiosa. Per chi desidera una connessione internet potente e minuti senza limiti, l’operatore lancia una promozione straordinaria. Si tratta di 150GB in 5G e chiamate illimitate a soli 6,99€ al mese. Tale offerta è pensata per attirare nuovi clienti con un pacchetto ricco e accessibile. Assolutamente ideale per chi naviga intensamente o ha bisogno di un piano completo a un prezzo ridotto.

Tecnologia avanzata e copertura imbattibile: il 5G di TIM al centro dell’offerta

L’aspetto più interessante è la facilità con cui TIM permette di attivare questa promozione. Non è necessario recarsi in un negozio fisico. Basta infatti completare tutto online, richiedendo una SIM o una eSIM. Grazie alla videoidentificazione e al pagamento con carta di credito, l’intero processo si svolge rapidamente. In più la SIM arriva comodamente a casa entro tre giorni. L’attivazione viene completata in poche ore, rendendo l’esperienza semplice e veloce.

Questa soluzione non riguarda però solo il prezzo conveniente. TIM mette a disposizione anche una connessione in 5G. La quale garantisce velocità elevate e stabilità, perfetta per chi utilizza lo smartphone per streaming, gaming o lavoro. I 150GB inclusi sono una quantità di dati più che sufficiente per soddisfare le esigenze più elevate. Mentre gli 8GB disponibili per l’utilizzo in Europa offrono un grande vantaggio per chi viaggia.

Per verificare la copertura 5G e avere ulteriori dettagli, basta accedere al sito ufficiale di TIM. Qui è possibile anche contattare l’assistenza clienti per qualsiasi domanda. In alternativa, l’operatore offre supporto tramite telefono o nei negozi abilitati. In più, chi desidera essere sempre aggiornato sulle ultime promozioni disponibili può iscriversi ai canali Telegram dedicati, ricevendo in tempo reale tutte le nuove offerte.

TIM ha dimostrato così di saper combinare tecnologia e convenienza, proponendo un pacchetto senza precedenti. Questa è una delle migliori opportunità per chi vuole passare a un servizio di qualità risparmiando tempo e denaro.