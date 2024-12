Tesla AI4: problemi per l’hardware di Autopilot di quarta generazione

L’hardware AI4, al centro del sistema di guida assistita di Tesla, sta generando diverse preoccupazioni. Segnalazioni di malfunzionamenti arrivano da numerosi proprietari di auto nuove. Modelli con pochi chilometri percorsi mostrano anomalie gravi. Il guasto porta alla completa disattivazione delle funzioni avanzate, come Autopilot e parcheggio automatico. Anche il GPS diventa inutilizzabile, compromettendo la navigazione. Cosa causa questi problemi? Le indagini si concentrano sulla batteria a bassa tensione, considerata il punto debole. Questa potrebbe provocare cortocircuiti che bloccano il computer centrale. L’AI4, pensato per essere un’innovazione rivoluzionaria, si trova ora sotto i riflettori per questioni tecniche inaspettate.

Un richiamo è inevitabile?

Tesla è consapevole del problema. Internamente, si stanno raccogliendo segnalazioni e analizzando le cause. Secondo fonti autorevoli, l’azienda starebbe preparando un bollettino di sicurezza per gestire l’emergenza. La risoluzione potrebbe portare a una campagna di richiamo su larga scala. Ma perché un sistema così avanzato è soggetto a guasti così critici? Le indagini suggeriscono un’insufficiente gestione dell’alimentazione. La batteria a bassa tensione non supporta adeguatamente il carico richiesto. Questo compromette un componente cruciale dell’intera piattaforma. Tesla dovrà dimostrare di saper rispondere prontamente. Al momento, né l’azienda né le autorità americane per la sicurezza stradale hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Resta però evidente che, per mantenere la sua reputazione, Tesla dovrà risolvere il problema rapidamente e in modo definitivo.

Tesla AI4: dettagli sui guasti segnalati

I problemi segnalati all’hardware AI4 Tesla riguardano esclusivamente i veicoli più recenti. Comprendono tutti con percorrenze inferiori a 150 km. Gli utenti riferiscono diverse problematiche. Oltre alla disattivazione delle funzioni avanzate come Autopilot e parcheggio automatico, si verificano anche interruzioni nei sistemi di sicurezza attivi. Tra le interruzioni troviamo difetti gravi riguardanti il mantenimento della corsia e la frenata d’emergenza. Questo aumenta ovviamente i rischi per gli automobilisti. Alcuni esperti ipotizzano che l’origine del problema sia un difetto nella progettazione del sistema elettrico. Questo sovraccarica la batteria a bassa tensione e provoca i malfunzionamenti. Tesla potrebbe non solo sostituire le parti guaste, ma anche aggiornare il design per evitare guasti futuri e ridurre i rischi.