Continuano ad intensificarsi ulteriormente i rumors e le indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Realme. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realme Neo 7 SE. A quanto pare, quest’ultimo potrà vantare la presenza di un processore pressoché inedito, dato che è stato annunciato sul mercato soltanto ieri. Vediamo qui di seguito i dettagli appena emersi.

Realme Neo 7 SE potrebbe arrivare con anche bordo un soc inedito

A quanto pare, il nuovo smartphone del produttore tech Realme potrà vantare la presenza di uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme Neo 7 SE. Quest’ultima, in particolare, potrebbe vantare la presenza sotto al cofano del nuovo soc MediaTek Dimensity 8400. Questo nuovo processore è stato annunciato in veste ufficiale sul mercato soltanto ieri dalla nota azienda tech.

A rivelare questo nuovo dettaglio è stato il noto leaker Digital Chat Station tramite un post sul social network cinese Weibo. Secondo quanto è emerso nelle scorse settimane, questo processore lo vedremo per la prima volta a bordo di un altro dispositivo di un’azienda rivale, ovvero a bordo del prossimo Redmi Turbo 4. Per il momento, comunque, questo è tutto quello che sappiamo su questo nuovo smartphone di casa Realme.

Ricordiamo che questo device andrà ad accompagnare gli altri dispositivi appartenenti a questa serie, tra cui anche il nuovo Realme Neo 7. Quest’ultimo è alimentato da un altro processore di rilievo sempre a marchio Mediatek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9300+. Oltre a questo, lo smartphone presenta un display con tecnologia AMOLED con tecnologia LTPO con una diagonale pari a 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Tra le altre caratteristiche, questo smartphone dispone di una batteria con una capienza di ben 7000 mah ed è inoltre dotata del supporto alla ricarica rapida da 80W.