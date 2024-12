La beta della One UI 7 di Samsung, basata su Android 15, continua a sorprendere gli utenti con innovazioni. Tra queste emerge Display Assistant. Ovvero una nuova applicazione disponibile sul Galaxy Store. Parte della suite Good Guardians, DisplayAssistant si concentra sulla gestione avanzata dello schermo. GoodGuardians, noto in precedenza come Galaxy Labs, è un insieme di strumenti dedicati al miglioramento delle prestazioni dei dispositivi Galaxy. Diverso da GoodLock, che privilegia la personalizzazione Guardians offre applicazioni per migliorare la fluidità del sistema. Oltre che la gestione della batteria, il controllo della memoria e la regolazione delle temperature.

Samsung Galaxy S24: un passo avanti nella gestione del display

Display Assistant si inserisce in questo contesto offrendo funzionalità esclusive per lo schermo. Le persone possono personalizzare il tempo di accensione del display per singole applicazioni e attivare un pulsante rapido per mantenerlo acceso per 30 minuti. In più, è possibile selezionare profili che limitano la luminosità massima. Oltre che regolare la velocità di variazione della luminosità e impostare una frequenza di aggiornamento specifico per alcune app. Tra le novità più interessanti vi è la modalità Screen Curtain. La quale mette lo schermo in uno stato di sospensione riducendo i consumi. Senza però interrompere mai l’esecuzione delle applicazioni in background.

Questa nuova app rappresenta un importante progresso nel miglioramento dell’esperienza utente. La modalità Screen Curtain, ad esempio, è già presente in altre app della suite, come Battery Guardian. Ma il suo utilizzo in Display Assistant ne amplia le possibilità. Anche se l’app è ancora in fase beta, Samsung non esclude ulteriori aggiornamenti prima del lancio ufficiale della One UI 7. Il rilascio stabile è previsto entro il primo trimestre del 2025 per la serie GalaxyS 24. Essa include GalaxyS24, GalaxyS24+ e GalaxyS24 Ultra.

Per chi desidera provare Display Assistant, è necessario scaricare Good Guardians tramite il Galaxy Store. Con ogni aggiornamento, Samsung dimostra il suo impegno nell’offrire strumenti che migliorano le funzionalità e la personalizzazione dei suoi dispositivi. Rendendo l’utilizzo quotidiano sempre più efficiente e intuitivo.