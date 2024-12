Il recente intervento dell’AGCM su Booking.com evidenzia come le dinamiche del mercato digitale possano richiedere attento monitoraggio. Ciò per preservare la concorrenza tra le diverse aziende del settore. La piattaforma di prenotazioni online è stata sottoposta a un’indagine. Quest’ultima riguarda un ipotetico abuso della sua posizione dominante. Secondo il Garante, alcuni meccanismi utilizzati dall’azienda avrebbero potuto limitare la capacità degli hotel di definire autonomamente le proprie politiche tariffarie. Condizionando così la loro competitività sui diversi canali di vendita.

Booking: nuovi interventi per le tariffe

L’indagine si è focalizzata su due programmi specifici. I “Programmi Preferiti” e “Preferiti Plus”, che offrivano maggiore visibilità agli hotel disposti a garantire prezzi uguali o inferiori rispetto ad altre piattaforme. Allo stesso tempo, il meccanismo del Booking Sponsored Benefit (BSB) permetteva di applicare sconti automatici sui prezzi degli hotel. Ciò nel caso fossero risultati più bassi altrove. Tali strumenti, pur apparentemente vantaggiosi per i consumatori, potevano esercitare una pressione importante sulle strutture ricettive. Tale processo, infatti, le scoraggiava dal differenziare i prezzi sulla base dei diversi canali. Rafforzando, così, ulteriormente il predominio di Booking.

Nonostante l’azienda non sia stata ritenuta colpevole di abuso di posizione dominante, ha riconosciuto la necessità di apportare cambiamenti. Ciò per rispondere alle preoccupazioni del Garante. Booking si è impegnata a modificare i propri programmi in modo da non vincolare le strutture alberghiere a politiche tariffarie specifiche e a non considerare più i prezzi esterni per l’applicazione degli sconti automatici. Ha inoltre promesso maggiore trasparenza.

A garanzia di un’attuazione corretta, Booking ha accettato di nominare un fiduciario indipendente incaricato di monitorare il rispetto degli impegni, che saranno validi per un periodo di dieci anni. Tale arco temporale riflette la volontà di instaurare un equilibrio stabile tra l’azienda, le strutture ricettive e i consumatori. L’intervento dell’AGCM rappresenta un passo importante verso una gestione più equa del mercato digitale.