L’Alfa Romeo e la Polizia di Stato continuano la loro lunga storia insieme, e questa volta lo fanno con un SUV che promette di diventare un’icona su strada: l’Alfa Romeo Stelvio. Dopo l’arrivo delle 850 Tonale destinate alle Questure, ora tocca alla Polizia Stradale accogliere questa novità nella sua flotta. Al momento sono già state consegnate 70 vetture, ma entro la fine dell’anno si arriverà a quota 200.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio per la Polizia di Stato

Vederle sfrecciare sulle autostrade italiane sarà uno spettacolo. Le nuove Stelvio non si limitano a sfoggiare l’inconfondibile livrea bianca e azzurra, con l’aggiunta del tricolore e del simbolo del Centauro Alato, ma sono anche un concentrato di tecnologia e adattamenti su misura. L’abitacolo, ad esempio, è stato modificato per rendere il lavoro degli agenti più funzionale: via un posto a sedere, che lascia spazio a due vani contenitori, uno dentro l’abitacolo e l’altro nel bagagliaio. Qui trovano posto attrezzature essenziali per gli interventi su strada.

Dal punto di vista tecnico, il SUV del Biscione non delude le aspettative. Sotto il cofano c’è un motore diesel da 2.2 litri con 210 cavalli, abbinato alla trazione integrale Q4, che garantisce stabilità e potenza anche nelle situazioni più critiche. A completare l’allestimento ci sono pannelli luminosi a scomparsa con messaggi variabili, luci lampeggianti e sirene che permettono di affrontare al meglio ogni tipo di emergenza.

Ma questa collaborazione non è solo una questione di tecnologia o prestazioni. Alfa Romeo e Polizia Stradale condividono una storia che affonda le radici nel passato. Tutto è iniziato nel 1952 con la mitica 1900, e da lì in poi sono arrivati modelli diventati leggendari: la Giulietta T.I., l’iconica Giulia, l’Alfetta e tante altre. Queste auto non sono solo strumenti di lavoro, ma veri e propri simboli di un’epoca.

Ora, con la Stelvio, il legame tra Alfa Romeo e Polizia Stradale si rinnova in chiave moderna. Questo SUV non è solo un mezzo per pattugliare le strade, ma rappresenta un mix di potenza, sicurezza e tradizione. Insomma, un simbolo che ci ricorda come il passato e il futuro possano incontrarsi… su quattro ruote.