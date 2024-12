La PlayStation 5 Pro, lanciata il 7 novembre 2024 al prezzo di 799€, ha sorpreso gli analisti con un debutto incoraggiante. Negli Stati Uniti, ha conquistato il 19% delle unità PS5 vendute a novembre. Contribuendo così al 28% dei ricavi complessivi della serie. Ma il successo non si è limitato al mercato americano. Nel Regno Unito, il nuovo modello ha rappresentato il 26% delle console vendute nello stesso mese. Mentre in Giappone ha raggiunto il 63% delle vendite PS5.

PS5: un futuro controverso

Questi risultati sottolineano un forte interesse per la console, nonostante le perplessità iniziali sul prezzo e su alcuni aspetti tecnici. Come, ad esempio, l’assenza del lettore Blu-ray. Il confronto con la precedente PS4 Pro è particolarmente importante. Anche se le vendite iniziali in termini di unità sono inferiori del 12%, la PS5 Pro ha generato ricavi superiori del 50%. Confermando così una tendenza verso l’acquisto di prodotti premium da parte dei consumatori più esigenti.

Non mancano però le ombre sul futuro della PS5 Pro. Il prezzo elevato e le critiche sui miglioramenti grafici, giudicati da alcuni minimi, potrebbero rappresentare un limite alla crescita delle vendite. Il presidente di Sony però, Hiroki Totoki, ha difeso la strategia adottata. Evidenziando come il nuovo modello sia pensato per soddisfare le esigenze degli utenti “hardcore“.

Il successo iniziale non garantisce necessariamente una lunga durata sul mercato. Il caso del Wii U di Nintendo, che dopo un buon avvio si rivelò un fallimento, invita alla cautela. Sarà quindi essenziale monitorare l’andamento delle vendite nei prossimi mesi. In modo da capire se la PS5 Pro sarà in grado di consolidare la sua posizione.

La strategia di Sony è comunque quella di offrire un’esperienza di gaming di alta qualità. In particolare con un occhio di riguardo verso coloro che sono disposti a investire in tecnologia di fascia alta. Questo approccio, pur rischioso, sembra essere stato premiato nelle prime settimane dal lancio. Ma la vera prova sarà verificare la risposta del mercato a lungo termine.