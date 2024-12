In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare ampiamente del prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo. Ci stiamo riferendo in particolare a Oppo A5 Pro e, dopo svariati rumors e indiscrezioni, l’azienda lo ha finalmente annunciato in veste ufficiale sul mercato mobile. Almeno inizialmente, questo device sarà distribuito per il mercato cinese. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Oppo A5 Pro approda in veste ufficiale sul mercato, ecco le specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha finalmente annunciato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A5 Pro. Quest’ultimo era stato il protagonista indiscusso dei rumors e delle indiscrezioni di queste ultime settimane.

Come anticipato dai rumors, il nuovo smartphone dell’azienda dispone di un display con tecnologia AMOLED. La diagonale è pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+. Il refresh rate è pari 120Hz, mentre la luminosità arrivo ad un picco pari a 1200 nits. Le cornici attorno allo schermo sono state estremamente ottimizzate ed in alto al centro è collocato un sensore fotografico per i selfie da 16 MP.

Sul retro troviamo un modulo fotografico di forma circolare con al suo interno un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP. Dal punto di vista delle prestazioni, come avevano anticipato i rumors, lo smartphone è alimentato da uno degli ultimi soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7300. Quest’ultimo è supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. Lo smartphone vanta inoltre la presenza della certificazione di impermeabilità IP66/68/69 e della certificazione militare GJB150A-2009.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Oppo A5 Pro sarà inizialmente disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di partenza di circa 260 euro al cambio attuale.