Siamo arrivati a Natale e gli utenti potranno ancora attivare sul proprio numer9 una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. L’operatore sta infatti proponendo ancora per qualche giorno una super offerta ma che durerà ancora pochi giorni. Si tratta dell’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione ancora per pochi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile folle con questa super offerta, ancora per pochi giorni

Gli utenti potranno attivare ancora per pochi giorni una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è stata disponibile all’attivazione per molto tempo, ma ora rimangono pochi giorni per poterla avere.

Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino al 27 dicembre 2024. Rimangono quindi pochissimi giorni per poterla avere. Non sappiamo però se l’operatore deciderà di prorogare ulteriormente la sua disponibilità. Vedremo. Quel che è certo è che si tratta di un’offerta estremamente conveniente.

Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di soli 5,99 euro al mese. L’operatore ha poi deciso di offrire gratuitamente il costo per la scheda sim. Il costo di attivazione, invece, parte da 2,99 euro, ma può variare in base all’operatore di provenienza.

Insomma, si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che vale certamente la pena di essere attivata. Ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo anche altre offerte di rete mobile sul proprio sito. Tra queste, ho Mobile sta anche proponendo delle offerte dotate del supporto alla navigazione su rete 5G.