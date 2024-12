Gmail potenzia la sicurezza con l’AI: meno truffe durante il Natale 2024

Da che mondo è mondo purtroppo le festività natalizie vengono prese come il periodo principale per inviare truffe agli utenti. Google dunque ha introdotto delle novità per salvaguardare Gmail e tutti i suoi utenti, riuscendo a scongiurare vari rischi di truffa. Nuovi modelli di intelligenza artificiale sono stati introdotti anche nella piattaforma di posta elettronica, riuscendo a ridurre così le truffe del 35% rispetto al periodo natalizio del 2023.

In questo modo si può garantire dunque un’attività molto più tranquilla a chi usa Gmail anche per lavoro ad esempio.

AI avanzata per bloccare phishing e spam su Gmail

Un elemento chiave è il nuovo modello di AI introdotto poco prima del Black Friday 2024. Questo sistema, progettato come supervisore delle difese esistenti, analizza centinaia di segnali di minaccia in tempo reale per bloccare i messaggi sospetti in modo più efficace.

Le truffe più diffuse nel periodo natalizio

Google ha identificato tre categorie principali di truffe che si intensificano durante le feste:

Truffe delle celebrità : i truffatori si fingono personaggi famosi per promuovere prodotti inesistenti o iniziative fasulle;

: i truffatori si fingono personaggi famosi per promuovere prodotti inesistenti o iniziative fasulle; Truffe estorsive : messaggi intimidatori che includono dettagli personali, come indirizzi o foto delle abitazioni, per ricattare le vittime;

: messaggi intimidatori che includono dettagli personali, come indirizzi o foto delle abitazioni, per ricattare le vittime; False fatture: email con fatture fraudolente che inducono gli utenti a contattare numeri telefonici per risolvere problemi inesistenti, durante i quali vengono richiesti pagamenti illeciti.

Protezione continua e adattamento

Google prevede un’intensificazione degli attacchi nelle prossime settimane, con cybercriminali pronti a modificare le loro strategie. Per questo, Gmail continua a migliorare i sistemi di difesa, analizzando quotidianamente una mole di segnalazioni spam enormemente superiore rispetto al passato.

Questa attenzione alla sicurezza rappresenta un passo importante per proteggere gli utenti in un periodo in cui le truffe online sono più frequenti e sofisticate. Con questi nuovi strumenti basati sull’AI, Gmail si conferma uno dei servizi email più affidabili al mondo.