L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha dalla sua parte una vasta proposta di offerte di rete mobile estremamente interessanti e convenienti. Tuttavia, ce n’è una in particolare che sta lasciando gli utenti e la concorrenza letteralmente senza parole. L’offerta in questione si chiama Kena 4,99 100 GB e, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati e non solo ad un prezzo folle di appena 5 euro al mese.

Kena mobile, questa offerta spiazza tutti con 100 GB a soli 5 euro al mese

È al momento disponibile sul sito ufficiale di Kena Mobile un’offerta davvero eccezionale che spiazza per la sua elevata convenienza. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 100 GB. Come si capisce anche dal suo nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare in tranquillità.

Si tratta in particolare di ben 100 GB e questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta continua a stupire. Sono infatti inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un prezzo davvero scioccante.

Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di appena 4,99 euro al mese. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo di attivazione ma non solo. Kena sta infatti proponendo gratuitamente anche il primo rinnovo dell’offerta. Ricordiamo, però, che, come riportato sul sito ufficiale di Kena Mobile, l’offerta è attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.