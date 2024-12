L’app IO si rinnova con l’aggiornamento alla versione 2.79. Il quale risolve finalmente i problemi di caricamento dei documenti nel portafoglio digitale IT- Wallet. Gli utenti infatti avevano segnalato disservizi nella gestione di documenti come la Patente di Guida, la Tessera Sanitaria e la Carta della Disabilità Europea. Ma ora possono finalmente contare su un sistema più stabile ed efficace. La nuova versione include anche la possibilità di accedere tramite l’app CieID, offrendo una maggiore flessibilità d’uso.

IT Wallet: prospettive di sviluppo per un servizio universale

IT- Wallet è stato lanciato il 4 dicembre 2024, ed ha già registrato un grande interesse. Nei primi sette giorni ha superato i 2,39 milioni di attivazioni, con quasi 4 milioni di documenti caricati. La piattaforma però mostra ancora limiti importanti. Ad esempio, non è possibile caricare la carta d’identità, e i documenti digitali non possono essere utilizzati per accedere ai servizi online delle amministrazioni. Questa incompletezza limita l’efficacia del portafoglio. Il quale, al momento, funziona solo per interazioni offline, lasciando aperta la prospettiva di un miglioramento.

Le ambizioni per IT- Wallet però vanno oltre le funzionalità attuali. L’obiettivo delle istituzioni coinvolte è quello di creare un portafoglio digitale. Un’app in grado di contenere ogni tipo di documento, dai certificati di nascita alle tessere elettorali, fino ad abbonamenti e biglietti. Insomma, questa visione mira a rendere la piattaforma un punto di riferimento per la digitalizzazione documentale, sia online che offline.

Il percorso però è ancora lungo. È necessario innanzitutto approvare un decreto, la cui definizione era prevista per luglio 2024 ma non è ancora stata completata. Un secondo decreto dovrà poi chiarire il ruolo delle aziende partecipanti, definendo i livelli di sicurezza e di interoperabilità. Solo allora IT-Wallet potrà effettivamente diventare uno strumento completo e universale. In grado così di semplificare l’interazione tra cittadini e istituzioni.

La strada verso un’Italia completamente digitale deve passare così per questi passaggi chiave. Fasi necessarie che mirano a rendere la gestione dei documenti più semplice e accessibile a tutti.