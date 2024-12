BlueQubit ha deciso di intraprendere un nuovo innovativo progetto. La startup di San Francisco intende ridefinire il panorama del quantum computing grazie a una nuova piattaforma denominata Quantum Software as a Service (QSaaS). Fondata da Hrant Ghairbyan e Hayk Tepanyan, l’azienda punta a colmare il divario tra le potenzialità del calcolo quantistico e le applicazioni aziendali. Con un recente finanziamento Seed da 10 milioni di dollari guidato da Nyca Partners, BlueQubit si propone di rendere il quantum computing accessibile e fruibile per una vasta gamma di settori.

BlueQubit propone un innovativo progetto

L’idea nasce nel 2022, da un annuncio di IBM Quantum sui progressi nei qubit superconduttori. Da allora, la missione di BlueQubit è diventata chiara. Offrire strumenti che semplifichino l’integrazione del calcolo quantistico nelle strategie aziendali.

La piattaforma QSaaS permette agli utenti di accedere a unità di elaborazione quantistica (QPU). Ciò con emulatori per testare algoritmi e simulazioni in ambienti virtuali prima di trasferirli su hardware quantistico reale. Tale approccio ibrido consente alle aziende di ottimizzare i loro processi, riducendo tempi e costi associati all’utilizzo diretto di macchine quantistiche. I principali settori target includono la finanza, con l’ottimizzazione dei portafogli e il rilevamento di frodi, la farmaceutica, dove l’accelerazione dello sviluppo di farmaci può salvare vite, e la scienza dei materiali. Qui con la possibilità di progettare nuovi composti e strutture.

BlueQubit si distingue anche per il suo utilizzo di risorse di elaborazione classica. Come le GPU, per lo sviluppo iniziale degli algoritmi. Tale metodologia consente alle aziende di sperimentare e perfezionare applicazioni come l’apprendimento automatico quantistico e la risoluzione di problemi complessi di ottimizzazione. Anticipando la maturità dell’hardware quantistico. Con il sostegno di investitori come Nyca Partners e un team di talenti straordinari, BlueQubit è ben posizionata per guidare un cambiamento fondamentale nel modo in cui le aziende affrontano le sfide più complesse del nostro tempo.