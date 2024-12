Gli Urbanista Copenhagen 2 rappresentano una soluzione interessante nel mercato degli auricolari true wireless economici. Con un design minimale, funzionalità essenziali e un prezzo competitivo, si posizionano come un’opzione per chi cerca qualità senza spendere troppo. Ma sono davvero all’altezza delle aspettative? Scopriamolo in questa recensione completa.

Design e confezione

La filosofia minimalista scandinava è evidente fin dalla confezione, completamente plastic-free. All’interno troviamo:

Gli auricolari Urbanista Copenhagen 2

La custodia di ricarica

Una breve guida all’uso

Il design degli auricolari è semplice ma curato. La custodia è compatta e presenta angoli smussati, con una porta USB-C sul lato e quattro LED frontali che indicano lo stato della batteria. Gli auricolari, disponibili in diversi colori come nero, bianco, verde salvia e l’elegante Lavender Purple, hanno un peso ridotto e una forma affusolata che si adatta comodamente all’orecchio. Tuttavia, l’assenza di gommini potrebbe penalizzare il supporto e l’isolamento.

Un dettaglio che spicca è la possibilità di trasportare la custodia comodamente anche nelle tasche più piccole, rendendola un compagno ideale per chi è spesso in movimento. Il profilo del prodotto si ispira all’eleganza della città di Copenaghen, aggiungendo un tocco estetico sofisticato.

Caratteristiche principali

Nonostante il prezzo contenuto, gli Urbanista Copenhagen 2 offrono funzionalità interessanti. Ecco le principali:

Bluetooth 5.4 per una connessione stabile e a basso consumo

per una connessione stabile e a basso consumo Supporto Multipoint per collegare due dispositivi contemporaneamente

per collegare due dispositivi contemporaneamente Resistenza all’acqua certificata IPX4

Microfoni con riduzione del rumore

Controlli touch intuitivi e personalizzabili

Profili EQ preimpostati: Default , Bass Boost , Treble Boost

, , Driver dinamici da 12 mm per un suono equilibrato

per un suono equilibrato Autonomia fino a 36 ore (7 ore per carica più 29 ore dalla custodia)

Esperienza audio

Il profilo sonoro è bilanciato, con una risposta sufficiente per la maggior parte dei generi musicali. Tuttavia, i bassi mancano di profondità e i toni medi e alti potrebbero risultare meno definiti rispetto a soluzioni di fascia superiore. La modalità Bass Boost aggiunge corpo alle frequenze basse, ma con una leggera perdita di chiarezza. La modalità Treble Boost è utile per podcast e audiolibri, ma tende a enfatizzare troppo le alte frequenze.

Durante i test, le prestazioni si sono dimostrate adeguate per generi come pop e rock classico. Tuttavia, i generi con bassi molto pronunciati, come hip-hop o musica elettronica, evidenziano i limiti dei driver da 12 mm. Nonostante ciò, per l’ascolto quotidiano, gli auricolari offrono un’esperienza soddisfacente.

Manca la cancellazione attiva del rumore (ANC), e l’assenza di gommini riduce l’isolamento passivo, rendendoli meno adatti ad ambienti rumorosi. Tuttavia, questa caratteristica può essere un vantaggio per chi preferisce restare consapevole dell’ambiente circostante.

Qualità delle chiamate e connessione

Grazie ai quattro microfoni integrati, la qualità delle chiamate è sorprendentemente buona per la fascia di prezzo. Le voci risultano chiare, anche in ambienti moderatamente rumorosi. La connessione Bluetooth 5.4 si è dimostrata stabile, e la funzionalità Multipoint è un’ottima aggiunta per chi lavora tra smartphone e PC.

Durante le videochiamate su piattaforme come Zoom o Microsoft Teams, gli auricolari hanno mantenuto una qualità audio chiara e un ritardo minimo, confermandosi affidabili anche in contesti lavorativi.

Autonomia e ricarica

Con un’autonomia di 7 ore per carica e altre 29 ore offerte dalla custodia, gli Urbanista Copenhagen 2 si distinguono positivamente. Anche con un utilizzo intenso, una ricarica settimanale è sufficiente per molti utenti. La ricarica tramite USB-C è veloce e pratica.

Abbiamo apprezzato la presenza di indicatori LED chiari e ben visibili sulla custodia, che permettono di monitorare facilmente lo stato della batteria, evitando brutte sorprese durante la giornata.

Conclusioni

Gli Urbanista Copenhagen 2 sono un’opzione solida per chi cerca auricolari economici ma affidabili. Offrono un design elegante, un’autonomia eccellente e una qualità audio accettabile per il prezzo. Tuttavia, mancano di alcune caratteristiche come l’ANC e una personalizzazione più avanzata del suono, che si trovano in modelli più costosi.

Con un prezzo di partenza sul sito ufficiale di 49 euro (spesso scontati a 39 euro), rappresentano un ottimo rapporto qualità/prezzo per utenti non troppo esigenti. Ideali per ascolti casual e per chi cerca un prodotto affidabile per l’uso quotidiano, senza però sacrificare lo stile.

Caratteristiche tecniche riassuntive