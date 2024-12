Per celebrare le festività natalizie, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni suoi già clienti di rete mobile. L’operatore sta infatti proponendo a questi ultimi l’attivazione di una promo aggiuntiva molto interessante che prevede ben 200 GB di traffico dati extra per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per Natale super promo aggiuntiva per i già clienti con 200 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di fare un bel regalo ad alcuni suoi già clienti di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla possibilità di attivare una super promo aggiuntiva. Si tratta della promo denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno ricevere una grande quantità di traffico dati in più rispetto a quelli previsti già dalla propria offerta.

Si tratta infatti di ben 200 GB di traffico dati extra ma non solo. Questi giga saranno validi per navigare non solo in 4G, ma anche con le nuove reti di quinta generazione e ad una velocità massima pari a 2 gbps in download. Questo traffico dati extra sarà utilizzabile per 30 giorni dal momento dell’attivazione. L’operatore ha deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti questa promo ad un prezzo scontato pari a 4,99 euro.

Una volta attivata, la promo sarà quindi valida per 30 giorni e sarà disattivata in maniera automatica. L’operatore ha inoltre deciso di non apportare nessun costo di attivazione per avere l’opzione aggiuntiva in questione. Come spesso accade, l’operatore TIM sta avvisando i suoi fortunati già clienti di rete mobile di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS. In alcuni casi, i clienti stanno anche ricevendo una apposita notifica nell’app ufficiale dell’operatore telefonico TIM.

Insomma, si tratta di un bel regalo che TIM ha deciso di fare ad alcuni suoi già clienti mobile per queste festività natalizie.