Dreame è una delle realtà più diffuse e discusse in rete, azienda capace di mettere quotidianamente a disposizione prodotti dedicati alla pulizia di altissimo livello, tra cui ad esempio troviamo il robot aspirapolvere oggi in promozione: il Dreame L10s Plus, in vendita con un prezzo decisamente conveniente e convincente su Amazon.

Il dispositivo raggiunge una potenza di aspirazione massima di 7000 Pa, più che sufficiente per la maggior parte degli ambienti, anche con tanti animali, sfruttando la pulizia DuoScrub, per una maggiore accuratezza e precisione. Le sue dimensioni sono complessivamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 44 centimetri di diagonale, realizzato quasi interamente in plastica di colorazione bianca, presenta finitura lucida su tutta la sua superficie.

Robot aspirapolvere: l’offerta sul modello Dreame

Il robot aspirapolvere di cui vi stiamo parlando nell’articolo è disponibile, di base, ad un prezzo di listino di 499 euro, una cifra che Amazon ha deciso di abbassare notevolmente, fino a raggiungere il valore finale di soli 349 euro. Un risparmio automatico di 150 euro, in questo modo il consumatore può avere tutto con una spesa molto inferiore, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per l’acquisto.

A differenza di altri prodotti in commercio, il Dreame L10s Plus include all’interno della confezione anche la base di svuotamento automatica, ciò gli permette di raccogliere fino a 90 giorni di polvere, prima di richiedere lo svuotamento e l’intervento da parte dell’utente stesso. Include anche la funzione di lavaggio, con sollevamento dei moci automatico, in modo da evitare che possano eventualmente rovinare i possibili tappeti presenti all’interno della abitazione. L’unica colorazione acquistabile, come indicato nell’articolo, è la bianca, non ne sono disponibili di altre attualmente sul mercato.