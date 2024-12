Honor 200 Pro vuole essere considerato come uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, un dispositivo eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dall’ottimo display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED di qualità superiore al normale, che non delude assolutamente le aspettative, anche con il refresh rate elevato, che raggiunge i 120Hz.

Il processore che tesse le fila del prodotto stesso è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, con GPU Adreno 720, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). In termini dimensionali il prodotto non delude le aspettative, riuscendo a raggiungere per la precisione 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri di spessore, con un peso che, dati alla mano, si aggira più o meno attorno ai 187 grammi.

Amazon da sogno con lo sconto migliore sull’Honor 200 Pro

Il prezzo di questo smartphone parte da quasi 600 euro, soluzione che generalmente risulta essere allineata con la fascia di posizionamento, ma che allo stesso tempo risulta essere fortemente ridotta, con uno sconto automatico applicato da parte di Amazon, fino ad arrivare alla spesa finale di 429 euro. La spedizione a domicilio è completamente gratuita con garanzia di 24 mesi e possibilità di approfittare della variante no brand. Per acquistarlo vi dovete collegare qui.

Il comparto fotografico non potrebbe essere assolutamente migliore, considerando giustappunto che nella parte posteriore gli utenti possono trovare ben 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare con gli stessi megapixel, per finire con uno zoom ottico da 12 megapixel. I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, da segnalare che comunque anteriormente è presente un altro sensore da 50 megapixel con apertura F2.1.