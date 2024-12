Samsung Galaxy S25 Ultra e S25 Plus: in rete nuove immagini affidabili

Come accade spesso con i grandi lanci, anche per il Samsung Galaxy S25 non mancano le indiscrezioni. Dopo le prime foto trapelate, il noto insider Evan Blass ha condiviso su X (ex Twitter) nuove immagini dei modelli Galaxy S25 Plus e S25 Ultra. Questi scatti, pur essendo a bassa risoluzione, offrono uno sguardo piuttosto chiaro su design, colori e alcune caratteristiche chiave.

Design e dettagli trapelati: come potrebbero essere i nuovi Galaxy

Le immagini mostrano entrambi i modelli sia nella vista frontale sia con uno degli sfondi predefiniti inclusi. Un dettaglio interessante riguarda il design del Galaxy S25 Ultra, che abbandona gli angoli taglienti delle generazioni precedenti in favore di bordi più arrotondati. Nonostante il cambiamento, il dispositivo mantiene una propria identità senza assomigliare troppo all’iPhone 16, che ha già fatto parlare di sé per un design simile.

Un altro elemento rivelato è la presenza della nuova interfaccia One UI 7, riconoscibile dai colori delle icone. Questo aggiornamento dovrebbe debuttare ufficialmente proprio insieme alla serie Galaxy S25, confermando la stretta integrazione software-hardware tipica di Samsung.

Galaxy S25 Ultra: RAM e AI al centro del progetto di Samsung

Tra le novità più interessanti del modello Ultra c’è il ritorno di un’opzione con 16 GB di RAM, pensata per gestire al meglio l’intelligenza artificiale integrata. Restando in tema AI, il nuovo Bixby elaborato da Samsung si avvicina molto al concetto di Apple Intelligence, anche se Samsung punta a renderlo più performante e versatile. Non ci sono più dubbi neanche su quello che dovrebbe essere il processore ad alimentare l’intera gamma: sarà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Prezzi e disponibilità

Nonostante le numerose novità, resta da vedere come Samsung intenderà posizionare i suoi nuovi smartphone sul mercato. Con l’iPhone che gode spesso di un vantaggio sui costi, i Galaxy S25 potrebbero risultare più costosi, soprattutto se le previsioni sui prezzi del chip Qualcomm si rivelassero accurate.