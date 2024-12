Mancano ormai soltanto pochissimi giorni all’arrivo ufficiale del Natale. Tuttavia, questo non fermerà certamente il colosso dello streaming Netflix. L’azienda si sta infatti preparando per arricchire il suo catalogo di contenuti multimediali per il prossimo anno. In particolare, già a partire dal mese di gennaio 2025 saranno introdotti numerosi nuovi titoli, come sempre tra film e serie tv di rilievo. Vediamo qui di seguito cosa aspettarci.

Netflix, ecco svelati i nomi dei nuovi titoli in arrivo a gennaio 2025

Nonostante manchino ormai pochi giorni all’arrivo del Natale, il colosso dello streaming Netflix sta già pensando a come deliziare i suoi utenti per il prossimo anno. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda si è messa già al lavoro e ha rivelato i nomi dei nuovi titoli che arriveranno in veste ufficiale sulla piattaforma a partire dal prossimo anno, in particolare dal mese di gennaio 2025.

Come di consueto, tutti gli abbonati alla piattaforma potranno deliziarsi con tanti nuovi titoli. Questi comprendono ovviamente film e serie tv di successo, tra cui segnaliamo ad esempio l’arrivo della seconda stagione di Selling the City.

Netflix – film in arrivo sulla piattaforma da gennaio 2025

• DON’T DIE: L’UOMO CHE VUOLE VIVERE PER SEMPRE – a partire dall’1 gennaio 2025

• MICA E’ COLPA MIA – a partire dall’1 gennaio 2025

• WALLACE E GROMIT: LE PIUME DELLA VENDETTA – a partire dal 3 gennaio 2025

• AD VITAM – a partire dal 10 gennaio 2025

• BACK IN ACTION – a partire dal 17 gennaio 2025

Netflix – serie tv in arrivo sulla piattaforma da gennaio 2025

• MISSING YOU – a partire dall’1 gennaio 2025

• THE RECRUIT – a partire dal 30 gennaio 2025

• SELLING THE CITY – a partire dal 3 gennaio 2025

• PROFILO FALSO – a partire dall’8 gennaio 2025

• AMERICAN PRIMAVERAL – a partire dal 9 gennaio 2025

• ILARY – a partire dal 9 gennaio 2025

• ALPHA MALES – a partire dal 10 gennaio 2025

• SAKAMOTO DAYS – a partire dall’11 gennaio 2025

• ACAB: LA SERIE – a partire dal 15 gennaio 2025

• THE NIGHT AGENT – a partire dal 23 gennaio 2025

• LA RAGAZZA DI NEVE – a partire dal 31 gennaio 2025