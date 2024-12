Il chip top di gamma della famiglia Strix Halo È stato nuovamente avvistato all’interno di un device Asus, il merito va alla piattaforma di benchmark Geekbench, la quale Ha mostrato i punteggi ottenuti dal ROG Flow Z13 di ASUS, un 2-in-1 stile Surface Pro, Contesto che lascia un po’ sorpresi dal momento che la migliore CPU della linea verrebbe utilizzata all’interno di un dispositivo ultra mobile in grado di comportarsi da laptop grazie alla tastiera ma con un’accezione gaming.

Varie possibilità

Il nome del chip messo alla prova, dunque con i vari benchmark è AMD Ryzen AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S; dunque, a bordo troviamo una delle GPU integrate più potenti, ciò che lascia riflettere è l’assenza della dicitura Pro, ciò lascerebbe pensare che l’azienda abbia deciso di snellire la nomenclatura oppure abbia prodotto due varianti di cui il modello non pro leggermente più frenato rispetto al modello pro, tesi avvalorata anche dalle frequenze di lavoro dal momento che questo chip ha raggiunto i 3,9 GHz mentre la variante pro in un altro test raggiunse 4,4.

Parlando invece, in termini pratici di prestazioni, la configurazione in questione a totalizzato ben 2.894 nel test CPU single-core e 20.708 in quelli multi-core, decisamente più alti dell’attuale APU laptop top di gamma della società.

Per quanto riguarda questa linea di chip, sarà composta da quattro configurazioni, avremo infatti la già citata 395 accostata alle 390, la 385 e la 380, il processore 395 sarà l’unico etichettato Ryzen AI Max+

Non rimane dunque che attendere per poter toccare con mano i processori in arrivo da parte di AMD, questi ultimi verranno presentati tutti quanti al CES di Las Vegas 2025, dunque, non manca molto e finalmente potremmo toccare con mano le nuove CPU top di gamma dedicate ai laptop prodotte da AMD, cosa che sicuramente infiammerà il mercato e la competizione con Intel che sta cercando di riguadagnare terreno.