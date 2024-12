Xiaomi Mi Smart Band 8 viene considerata da molti come una delle migliori smartband in circolazione, più che altro per la possibilità di raggiungere alcune delle prestazioni migliori di sempre, con una spesa complessivamente inferiore ai 26 euro, questo più che altro grazie alla promozione su Amazon.

Disponibile sul mercato nelle più svariate colorazioni, la smartband propone la possibilità di cambiare senza problemi il cinturino con i tantissimi che potete trovare in rete, sia originali che non. Al suo interno è presente una batteria da 190mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire come minimo, ma che allo stesso tempo risulta essere decisamente soddisfacente, poiché si possono raggiungere fino a 16 giorni di autonomia complessiva.

Xiaomi Mi Smart Band 8: il 30% in meno su Amazon

Il prezzo che gli utenti si ritrovano a dover versare per il suo acquisto è molto inferiore rispetto ai listini che potete cogliere in questi giorni in rete, e non solo, infatti di base avrebbe un costo di 36,99 euro. Una cifra di per sé decisamente bassa e soddisfacente, ma che Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente, con uno sconto effettivo del 30%, fino a scendere a soli 25,99 euro. La spedizione avviene direttamente al vostro domicilio, ed è prevista la garanzia di 24 mesi. Premete questo link per acquistare.

In così piccole dimensioni si può davvero trovare tutto ciò che avete sempre voluto e desiderato, se considerate che il prodotto include oltre 150 modalità sportive differenti tra loro, con monitoraggio della frequenza cardiaca, oltre a misurazioni di passi, di calorie bruciate e di distanze percorse. Le watchfaces sono facilmente intercambiabili, sia in rete che nello store ufficiale, se ne possono trovare moltissime differenti tra loro, anche completamente gratuite tra cui è possibile scegliere.