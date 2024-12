In Wisconsin sta per nascere qualcosa di davvero imponente: il parco solare Vista Sands Solar, che sarà il più grande degli Stati Uniti. Con una capacità superiore a 1,3 gigawatt, questo progetto non si limita a produrre energia pulita, ma lo fa in modo innovativo, grazie alla tecnologia agrivoltaica. In pratica, i pannelli solari verranno installati su terreni agricoli, permettendo di continuare a coltivarli. È un’idea geniale, no? Si sfrutta lo stesso spazio per due scopi, con vantaggi sia per l’ambiente che per chi lavora la terra.

Il Vista Sands Solar del Wisconsin

Il parco occuperà un’area immensa, circa 7.110 acri, di cui oltre 5.000 saranno ricoperti dai pannelli solari. Il resto sarà destinato ad altre strutture utili per l’impianto. Questo progetto rientra in un piano molto ambizioso del Wisconsin: raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Non è solo un obiettivo ambientale, ma un vero cambiamento di approccio per abbandonare le fonti fossili e puntare su energia rinnovabile e sostenibile. E poi, per gestire al meglio tutta questa energia, il parco sarà dotato di un sistema di accumulo, così da utilizzarla quando serve di più.

Non si tratta solo di un’iniziativa verde: anche l’economia ne beneficerà parecchio. Vista Sands creerà circa 500 posti di lavoro tra costruzione e gestione, e si parla di un investimento complessivo che sfiora i 2 miliardi di dollari. Insomma, una bella iniezione di energia – non solo elettrica – per l’economia locale.

Ovviamente, ci sono anche dubbi e critiche. Alcuni agricoltori si preoccupano per l’impatto sui terreni e sulla fauna locale. La società Doral, che guida il progetto, ha però rassicurato tutti: i terreni saranno restituiti ai coltivatori alla fine del contratto e sono stati presi accorgimenti per minimizzare i rischi. Certo, è normale che ci siano delle perplessità, ma sembra che i vantaggi di un progetto così grande siano davvero difficili da ignorare. Energia pulita, posti di lavoro e aria più respirabile: cosa volere di più?