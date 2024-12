L’operatore telefonico virtuale Very Mobile proroga spesso le sue offerte di rete mobile più apprezzate dagli utenti. Una di queste è stata senza ombra di dubbio l’offerta mobile denominata Very Esclusiva Giga x2. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Tuttavia, forse anche per le festività natalizie, l’operatore ha deciso di fare un regalo ai nuovi clienti, continuando a proporla per un altro periodo di tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Esclusiva Giga x2, nuova proroga per la super offerta di Very Mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare ancora una volta la disponibilità di una delle sue offerte di successo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva Giga x2. Quest’ultima rimarrà ora disponibile all’attivazione per tutto il periodo natalizio e non solo.

L’operatore, in particolare, ha deciso di continuare a proporla almeno fino al prossimo 20 gennaio 2025. Si tratta di un lungo periodo di tempo durante il quale gli utenti potranno passare senza problemi a Very Mobile attivando un’offerta estremamente conveniente. Il suo bundle è infatti davvero molto ricco, nonostante il suo costo molto basso.

Nello specifico, l’offerta Very Esclusiva Giga x2 include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e ad una velocità massima di 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a soli 4,99 euro. Ricordiamo che questa offerta sarà attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali.

Insomma, gli utenti avranno quindi ancora tempo per poter attivare sul proprio numero questa offerta letteralmente sensazionale.