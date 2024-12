I settore degli indossabili sta vivendo una fase di importante crescita. Tra i prodotti più promettenti all’orizzonte si distinguono senza dubbio i nuovi occhiali intelligenti Looktech AI. Quest’ultimi sono nati dalla collaborazione tra Looktech e Wenzhou Moveup Optical Co. La loro presentazione ufficiale al CES 2025 è attesa con grande curiosità. Le anticipazioni rivelate attraverso la piattaforma Kickstarter fanno già presagire un dispositivo all’avanguardia.

Occhiali AI Looktech: i primi dettagli emersi

Tali indossabili smart rappresentano molto più di un semplice accessorio tecnologico. Sono un vero e proprio assistente personale dotato delle più avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie all’integrazione di modelli linguistici avanzati come GPT-4, Gemini e Claude, i Looktech AI sono in grado di supportare l’utente in una vasta gamma di attività.

Dal punto di vista hardware, i Looktech AI non deludono. Presentano una fotocamera da 13MP con stabilizzazione integrata. Quest’ultima permette di catturare immagini ad alta risoluzione e video in 2K. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la funzione di riconoscimento facciale. Quest’ultima è in grado di associare volti a nomi e informazioni contestuali. Il controllo avviene tramite l’assistente vocale “Memo”, che si attiva con un semplice comando vocale o tramite un tocco intuitivo sulla montatura degli occhiali.

La privacy è un elemento centrale del progetto. Verrà accesa una spia luminosa quando la fotocamera è attiva. Mentre la crittografia TLS e AES garantisce la sicurezza dei dati. L’attivazione tramite impronta vocale assicura inoltre che solo l’utente autorizzato possa utilizzare il dispositivo. L’autonomia della batteria è un altro elemento che distingue i Looktech AI dalla concorrenza. Secondo quanto riportato offrono 14 ore di utilizzo.

La dotazione tecnica degli occhiali smart comprende Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e una memoria flash da 32 GB. I Looktech AI sono disponibili in diverse varianti di colore e dimensioni. Le lenti che possono essere polarizzate, transition o graduate senza costi aggiuntivi. Il prezzo, sorprendentemente competitivo, parte da 209 dollari durante la campagna Kickstarter, con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino finale di 349 dollari. La consegna è prevista per aprile 2025.