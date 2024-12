Il mercato italiano dei quadricicli leggeri si arricchisce con l’arrivo del Desner A05. Un veicolo elettrico pensato per i più giovani. Presentato all’EICMA, questa vettura è già preordinabile. Infatti le prime consegne sono attese per il secondo bimestre del 2025. Con una velocità massima di 45km/h, può essere guidato dai 14 anni con la patente AM. Diventando così un’alternativa diretta a modelli come Citroën Ami e Fiat Topolino. Pensato per affrontare il traffico cittadino, il Desner A05 offre un’autonomia dichiarata di 120km, calcolata sul ciclo CLTC. La batteria si ricarica comodamente in sei ore tramite una presa di corrente domestica. Si presenta quindi assolutamente pratico per l’uso quotidiano.

Desner A05: un prezzo competitivo grazie agli incentivi

Oltre alla mobilità sostenibile, il Desner A05 punta sulla sicurezza e sulla tecnologia. Il sistema frenante a dischi sia anteriori che posteriori assicura una frenata efficace. Mentre i cerchi da 13pollici e gli pneumatici 145/60 R13 garantiscono stabilità. L’interno del veicolo non è da meno. È presente infatti una strumentazione digitale e un sistema di intrattenimento composto da un display da 9” al centro del cruscotto. Basato su una piattaforma Android, il sistema offre funzionalità avanzate per una guida confortevole e tecnologica.

Il prezzo base del Desner A05 in Italia è di 9.900€. Posizionandolo così come una scelta accessibile nel settore dei quadricicli elettrici. Per chi desidera maggiore comfort, è disponibile l’aria condizionata con un sovrapprezzo di 1.000€. Ad ogni modo, l’Ecobonus rappresenta la chiave per rendere il modello ancora più competitivo. In più, grazie agli incentivi statali e alla rottamazione, il prezzo può scendere fino a 6.654,10€.

Per incoraggiare i preordini, l’azienda ha lanciato anche una promozione molto interessante, che riduce l’anticipo richiesto da 199 a 99€. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi riuscirà a bloccare i contributi statali prima del loro esaurimento. Insomma, con simili condizioni, il Desner A05 si propone come una scelta perfetta per una mobilità urbana moderna, economica e assolutamente sostenibile.