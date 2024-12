Apple potrebbe essere pronta a ridefinire ancora una volta il segmento dei set-top box. Ciò grazie ad una nuova generazione di Apple TV prevista per il 2025. A distanza di anni dall’ultimo aggiornamento hardware, il dispositivo si prepara a offrire innovazioni che mirano non solo a migliorare l’esperienza degli utenti. Puntano anche a consolidare la posizione dell’azienda di Cupertino nel mercato dei dispositivi per la smart home.

Apple TV si prepara ad interessanti modifiche

Uno degli aggiornamenti più attesi riguarda il supporto al Wi-Fi 6E. Tale tecnologia rappresenta un’evoluzione, abilitando connessioni più rapide e stabili. Tale miglioria potrebbe rivelarsi essenziale per chi vive in ambienti urbani con reti congestionate. Infatti, potrebbe offrire un’esperienza di streaming senza interruzioni. Il nuovo chip proprietario per Wi-Fi e Bluetooth ridurrebbe la dipendenza da fornitori esterni. Inoltre, segnala l’intenzione di Apple di mantenere il controllo sull’intera catena produttiva dei suoi dispositivi. Tale chip potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per l’Apple TV, ma anche per altri prodotti della gamma.

Sul fronte delle prestazioni, l’adozione di un processore più potente è praticamente certa. L’eventuale utilizzo del chip A17 Pro non solo garantirebbe una maggiore fluidità, ma aprirebbe le porte a nuove funzionalità avanzate. Per quanto riguarda il design, non si attendono stravolgimenti. Si è ipotizzata anche la possibilità di integrare una fotocamera. Un’Apple TV con fotocamera indipendente potrebbe consentire videochiamate e funzioni interattive.

Un altro elemento chiave sarà il prezzo. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, un posizionamento sotto i 100 dollari renderebbe il dispositivo altamente competitivo. Ciò soprattutto rispetto a soluzioni alternative come Amazon Fire Stick e Roku. Con il suo rilascio previsto per il 2025, la nuova Apple TV potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella strategia di Apple per unificare e potenziare l’ecosistema smart home. Ciò dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare in settori sempre più interconnessi.