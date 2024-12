Stellantis ha da poco delineato il piano industriale per l’Italia, svelando i progetti futuri che interesseranno i principali stabilimenti del Paese. Tra i punti più rilevanti figura il futuro di Alfa Romeo. In particolare per i nuovi modelli di Stelvio e Giulia. Queste vetture, già destinate a una motorizzazione completamente elettrica, potrebbero però essere proposte anche in versioni ibride. A tal proposito, Jean-Philippe Imparato, ex amministratore delegato del marchio, si era mostrato aperto a questa possibilità durante un’intervista. Egli ha sottolineato che una scelta simile dipenderebbe però dalle esigenze del mercato. Ora, questa ipotesi sembra prendere forma. In quanto spinta da un mercato dell’elettrico che non cresce come previsto. La decisione finale è ancora in fase di valutazione. Ma l’integrazione di un powertrain ibrido potrebbe rappresentare una mossa strategica per Alfa Romeo. Soprattutto per competere in un settore dove le preferenze del pubblico si stanno diversificando.

Cassino al centro della produzione: un pilastro per il rilancio delle Alfa Romeo

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno sviluppate sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Già utilizzata per modelli come la Dodge Charger. Questa base, progettata principalmente per l’elettrico, è in grado di supportare anche motorizzazioni ibride. Facilitando così la diversificazione dell’offerta. Con un’architettura a 800volt e batterie capaci di offrire autonomie fino a 800km, queste vetture promettono performance avanzate. La vera sfida però sarà riuscire a mantenere l’identità del brand e a garantire motorizzazioni adeguate. In grado di rispondere alle aspettative degli appassionati del marchio.

I nuovi modelli Alfa Romeo saranno prodotti nello stabilimento di Cassino, un impianto strategico per Stellantis. Oltre a Giulia e Stelvio, qui nascerà una nuova vettura top di serie. Il cui debutto è atteso nei prossimi anni. L’abbandono della piattaforma Giorgio, apprezzata per le sue qualità dinamiche, segna un cambio di rotta importante. Ad ogni modo, la STLA Large promette di garantire maggiore versatilità. Soprattutto grazie all’evoluzione tecnologica.

Il primo modello a essere presentato sarà il nuovo SUV Stelvio, atteso per il 2025. Questo debutto rappresenterà un momento fondamentale non solo per Alfa Romeo. Ma anche per il futuro dello stabilimento laziale. Il quale punta a rafforzare la sua posizione nel mondo automobilistico internazionale.