WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni iPhone dal 5 maggio

Il 5 maggio è la data ufficiale: WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone di Apple. Diversi iPhone più datati infatti non potranno più essere compatibili con la celebre applicazione di messaggistica e la causa sarà la loro impossibilità di aggiornarsi.

WhatsApp, addio ad alcuni iPhone: ecco quali

Basta la versione iOS 12 in questo momento per un iPhone al fine di poter usare WhatsApp. Ben presto però con il nuovo aggiornamento l’app richiederà almeno iOS 15.1. Ciò sta a significare che dispositivi come iPhone 5S e iPhone 6, che si fermano alla versione iOS 12.5.7, non potranno più utilizzare l’app. Sono poche le soluzioni:

Fai subito un backup: Apri WhatsApp e vai su Impostazioni > Chat > Backup delle chat ;

; Salva le tue conversazioni su iCloud per non rischiare di perderle. Aggiorna il sistema operativo: Controlla se il tuo iPhone può essere aggiornato a una versione più recente di iOS. Vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software .

. Se il dispositivo supporta iOS 15.1 o superiore, aggiorna subito per continuare a usare WhatsApp senza interruzioni. Valuta un nuovo smartphone: Se il tuo iPhone non è compatibile con le nuove versioni di iOS, l’unica soluzione sarà passare a un modello più recente.

Perché WhatsApp interrompe il supporto su alcuni smartphone ogni anno

La decisione di WhatsApp di abbandonare le versioni più vecchie di iOS è legata alla necessità di:

Migliorare la sicurezza dell’app, mantenendo solo i sistemi operativi più aggiornati;

dell’app, mantenendo solo i sistemi operativi più aggiornati; Ottimizzare le prestazioni per offrire un’esperienza fluida e stabile;

per offrire un’esperienza fluida e stabile; Ridurre la complessità nello sviluppo e nel mantenimento dell’app.

Quali dispositivi saranno coinvolti in cassa Apple

Nello specifico, gli iPhone che non potranno più usare WhatsApp sono:

iPhone 5S ;

; iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

L’appuntamento dunque è a partire dal 5 maggio 2025. Siamo quindi di fronte alla solita situazione che accade ogni anno, bisogna quindi aggiornare il sistema operativo o il proprio dispositivo obsoleto.