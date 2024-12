Se avete ricevuto uno strano messaggio all’interno della vostra casella WhatsApp dovete prestare assolutamente molta attenzione, nelle ultime settimane infatti anche su WhatsApp hanno iniziato a circolare le temutissime truffe online, si tratta di tentativi da parte di truffatori di utilizzare la nota piattaforma di messaggistica per i loro scopi fraudolenti, da un po’ di tempo infatti questi ultimi si sono resi conto che utilizzare la nota piattaforma di messaggistica può tornare utile dal momento che consente di raggiungere molte più potenziali vittime rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali.

L’obiettivo dei truffatori rimane però invariato, vogliono infatti entrare in possesso delle informazioni sensibili della vittima con la quale entrano in contatto per poi utilizzarle al loro vantaggio in svariate tipologie di reati, dal furto d’identità al furto direttamente dal conto corrente bancario di tutti i risparmi della vittima.

Questi messaggi, però, per fortuna possono essere riconosciuti se avete o occhio vigile, l’importante è conoscerne le caratteristiche, vediamole insieme.

Truffa tramite chat

Queste truffe esordiscono tramite dei messaggi all’interno del cui corpo testo è presente una semplice richiesta della vostra attenzione, in caso di risposta però i truffatori invieranno altri messaggi decisamente più subdoli con false offerte di lavoro o peggio ancora di ricatti, questi messaggi arrivano da utenti non presenti in rubrica e con i quali non condividiamo nessun tipo di gruppo, il prefisso di appartenenza è decisamente poco comune e anche il paese di origine è poco comune a sua volta.

Se doveste riscontrare tutti questi elementi tutti insieme potete stare tranquilli di essere davanti a una truffa al 100%, in tal caso tutto ciò che dovete fare è non rispondere è bloccare l’utente che vi ha scritto in modo tale che non possa più farlo, ovviamente non rispondete a nessun messaggio e soprattutto non dichiarate informazioni su di voi.