Un caposaldo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi è stato rappresentato senza dubbio da PSP, la console portatile di Casa Sony è stata infatti un grande successo che al momento non si è ancora ripetuto per quanto riguarda l’azienda giapponese, sulla scia di questa storia gloriosa c’è chi ha pensato bene di dare nuova vita a questo prodotto tramite una modifica hardware in grado di trasformare PSP in una vera e propria PlayStation 2 da salotto, il progetto denominato PS Placeable e ideato da Retro Mod Works, trasforma una PSP, anche con schermo rotto, in una vera e propria console da salotto.

Cambiamento radicale

il progetto in questione consente sostanzialmente di convertire questa console portatile in un prodotto da salotto in grado di collegarsi ad un grande schermo e soprattutto di connettersi via Bluetooth a dei controller esterni, cosa che ovviamente consente di giocare in modo molto più comodo, il gruppo dietro a questo progetto mette a disposizione varie modalità di accesso ad un eventuale acquisto che consistono nella possibilità di acquistare il prodotto finito a 274 $ O di inviare una propria PSP per la modifica a un costo inferiore di 100 $ rispetto al precedente.

I modelli compatibili sono le revisioni PSP 2000 e PSP 3000, il modello di partenza non è compatibile dal momento che sprovvisto di uscita video e dunque non in grado di connettersi ad un monitor esterno a differenza invece dei due modelli più avanzati che non hanno questa limitazione.

Si tratta indubbiamente di un progetto avvincente che consente di riscoprire il fascino di vecchi prodotti ormai caduti nel dimenticatoio, nonostante tutto però acquistare questa tipologia di tecnologia e anche un azzardo dal momento che kit come questi richiedono conoscenze e praticità che non tutti gli utenti possiedono e che sicuramente possono pregiudicare l’esperienza d’uso o addirittura il funzionamento del prodotto stesso.