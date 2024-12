Manca ormai solo una manciata di giorni all’arrivo ufficiale delle festività legate al Natale. Come abbiamo avuto modo di vedere, fino ad ora i vari operatori telefonici italiani hanno stupito gli utenti con tante proposte davvero strepitose. Ora, però, anche l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di sganciare una vera e propria bomba. Per Natale, infatti, l’operatore offrire gratuitamente giga senza limiti per una settimana. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile, per le festività natalizie giga senza limiti per una settimana

Per celebrare l’arrivo delle festività natalizie l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di sorprendere proponendo una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di offrire giga senza limiti per ben 7 giorni ai suoi già clienti di rete mobile. A partire dalla giornata di ieri 19 dicembre 2024, in particolare, l’operatore sta avvisando gli utenti di questo fantastico regalo di natale tramite una apposita campagna SMS.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha pubblicato un apposito comunicato stampa:

“Un regalo ai propri clienti mobile, per le festività natalizie, da parte di Optima Italia, la digital company italiana attiva nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni. Dal 23 al 29 dicembre 2024, tutti i clienti di Super Mobile Smart, sia consumer che business, riceveranno Gigabyte illimitati, da utilizzare in Italia durante i giorni della promozione.”

Come è possibile leggere dal comunicato, l’operatore virtuale sta offendo questo regalo a tutti i suoi clienti che hanno attivato sul proprio numero l’offerta di rete mobile denominata Optima Super Mobile Smart. Si tratta di una delle offerte più convenienti dell’operatore. In particolare, questa include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile e anche sms senza limiti verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di soli 4,95 euro al mese.