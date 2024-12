Le vacanze natalizie sono ormai alle porte e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso come sempre di lasciare tutti senza parole. A partire dalla giornata di ieri 19 dicembre 2024, infatti, l’operatore ha fatto tornare disponibile una delle sue super offerte di rete mobile. Si tratta nello specifico dell’offerta denominata Kena 4,99 Smart 100. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti per quasi tutto il periodo natalizio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, per Natale ritorna una delle super offerte dell’operatore

A partire dalla giornata di ieri 19 dicembre 2024, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di far tornare una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 4,99 Smart 100. Quest’ultima era già stata proposta in passato, ma ora ritorna per deliziare gli utenti per il periodo natalizio.

In particolare, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti per quasi tutto il periodo natalizio. Gli utenti potranno infatti attivarla fino al prossimo 2 gennaio 2025. È comunque probabile che l’operatore proroghe ulteriormente la disponibilità di questa promozione. Questa promo sarà disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. La potranno attivare tutti i nuovi clienti di Kena che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici rivali.

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Smart 100 arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle dell’offerta include poi fino a 200 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere sarà pari a soli 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente anche per questa offerta il costo del primo rinnovo. Gli utenti non dovranno pagare nemmeno il costo di attivazione e il costo per la scheda sim, dato che sono stati entrambi offerti gratuitamente dall’operatore.