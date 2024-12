Eolo e Nokia hanno stretto un accordo di quattro anni per costruire la prima rete 5G mmWave in Europa. L’iniziativa, unica nel suo genere, punta a portare una connessione ultraveloce nelle comunità più remote. Contribuendo così a ridurre le differenze digitali in Italia. Guido Garrone, CEO di Eolo, ha dichiarato che questa collaborazione rappresenta un passo decisivo per migliorare la rete FWA (Fixed Wireless Access). Ma soprattutto per offrire un’esperienza senza precedenti.

Eolo e Nokia: tecnologie all’avanguardia per un futuro connesso

Tale progetto prevede l’installazione di nuove infrastrutture 5G in aree dove la fibra ottica è assente. Cosa che dimostra quanto la tecnologia possa diventare un alleato strategico per connettere il Paese. Tommi Uitto, presidente di Mobile Networks di Nokia, ha evidenziato come questo accordo possa aprire nuove possibilità di connettività. Arrivando a migliorare la qualità della vita anche in zone difficili da raggiungere.

Il cuore tecnologico del progetto risiede nelle soluzioni innovative di Nokia. Tra cui ad esempio le apparecchiature AirScale, progettate per migliorare efficienza e prestazioni. Basate sul chip ReefShark, queste soluzioni riducono il consumo energetico, migliorano la capacità della rete e gestiscono numerosi dati. La combinazione con antenne Massive MIMO e radio Shikra mmWave permette poi una copertura di livello superiore. Assolutamente ideale sia per aree urbane super popolate che per comunità rurali.

Le radio Shikra mmWave sono leggere e compatte, facilitando l’installazione in diversi contesti. Grazie alla tecnologia beamforming, il segnale radio viene concentrato verso i dispositivi, aumentando l’efficienza e riducendo interferenze. Tale innovazione vi assicura non solo una connettività stabile, ma anche una user experience di alta qualità.

Insomma, il progetto rappresenta una svolta per le telecomunicazioni. Esso dimostra come il 5G possa essere sviluppato in modo sostenibile e accessibile. Con l’obiettivo di superare le barriere geografiche e infrastrutturali, Eolo e Nokia puntano quindi a trasformare il mondo digitale italiano. Offrendo appunto soluzioni di rete all’avanguardia e adattabili alle esigenze future