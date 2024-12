Hai meno di 30 anni, desideri risparmiare sulla tua offerta telefonica ma non rinunciare alle abbondanti quantità di Giga per la navigazione? WindTre ha l’offerta adatta alle tue esigenze. La nuova WindTre Super 5G dedicata agli under 30 e agli over 65 propone degli ottimi servizi a un costo più che conveniente.

Offerta WindTre Super 5G: servizi e costo

La WindTre Super 5G è l’offerta proposta a tutti i nuovi clienti che hanno al massimo 30 anni di età o che hanno superato i 65 anni. I clienti in questione possono attivare l’offerta e sostenere una spesa di soli 9,99 euro al mese per poter usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

10,6 GB extra in Unione Europea

L’offerta include alcuni servizi utili e consente agli utenti di ottenere gratuitamente l’app WindTre, che permette di monitorare i propri consumi e accedere al piano WinDay, tramite il quale è possibile ricevere giornalmente tantissimi premi. Inoltre, il gestore è solito proporre offerte personalizzate che potranno essere abbinate alla tariffa. Al momento dell’attivazione, inoltre, è possibile optare per l’acquisto a rate di uno smartphone, scegliendo tra i numerosissimi dispositivi presenti in listino.

WindTre Super 5G: modalità di attivazione

L’attivazione della WindTre Super 5G può essere effettuato online o presso i punti vendita del gestore. I clienti che decidono di acquistare la SIM online potranno riceverla gratuitamente e tramite corriere entro 2 giorni dal momento della richiesta. L’acquisto potrà essere effettuato tramite SPID o CIE e il nuovo numero sarà attivo entro 48 ore dall’attivazione. Inoltre, il credito presente sulla vecchia SIM sarà automaticamente trasferito. WindTre permetterà di attivare la sua offerta con Ricarica Automatica così da non dover ricaricare la SIM mensilmente ma offrirà ai clienti anche la possibilità di ottenere la tariffa con addebito del costo di rinnovo su credito residuo. In quest’ultimo caso, i clienti potranno usufruire soltanto di 100 GB di traffico dati per la navigazione al mese.

Ogni dettaglio potrà essere approfondito online o presso uno dei punti vendita del gestore. Accedendo al sito ufficiale, inoltre, sarà possibile conoscere le ulteriori tariffe del momento.