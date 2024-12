Android 16 organizzerà le notifiche di Gmail in categorie automaticamente

Mentre tutti cercano di ottenere Android 15 sul loro smartphone, Google sta facendo di tutto per perfezionare la prossima versione. Android 16 arriverà prossimamente e con diverse novità, ma una su tutte dovrebbe risultare particolarmente interessante per chi lavora tanto con le e-mail. Stando a quanto riportato infatti il colosso americano avrebbe intenzione di organizzare le notifiche di Gmail in maniera automatica e all’interno di categorie tematiche.

Il modello sarebbe quello già utilizzato proprio da Gmail per la suddivisione delle e-mail. La funzionalità in lingua madre viene definita Bundled Notifications.

Come funzionano le notifiche raggruppate di Gmail

Attualmente, Android raggruppa le notifiche provenienti dalla stessa app, ma questa nuova funzionalità spingerà l’organizzazione un passo avanti. Le notifiche verranno raggruppate e silenziose in base al loro tema, offrendo una gestione più chiara e meno caotica.

Secondo le informazioni trapelate dalla beta di Android 15 QPR2, le categorie individuate includono:

Promozioni : notifiche relative a offerte e contenuti pubblicitari;

: notifiche relative a offerte e contenuti pubblicitari; Notizie : aggiornamenti informativi da app e servizi;

: aggiornamenti informativi da app e servizi; Social : interazioni provenienti dai social network e piattaforme simili;

: interazioni provenienti dai social network e piattaforme simili; Raccomandazioni: suggerimenti basati su interessi o attività recenti.

La pagina dedicata alla funzione, trovata nascosta nelle impostazioni, spiega che le notifiche con temi simili verranno silenziose e raggruppate automaticamente, ignorando le impostazioni predefinite delle singole app. Questo suggerisce che la funzionalità sarà gestita tramite l’app Android System Intelligence, la stessa che attualmente elabora notifiche sensibili o nasconde contenuti sul blocco schermo.

Un cambiamento atteso per le notifiche Android

Questa novità potrebbe essere particolarmente utile per chi riceve numerose notifiche durante la giornata o fatica a controllarle regolarmente. Un sistema più organizzato, simile alla gestione delle email di Gmail, consentirebbe di distinguere rapidamente ciò che è importante da ciò che è meno urgente.

Sebbene la funzione non sia ancora attiva, c’è la possibilità che venga integrata ufficialmente con Android 16, o forse già nelle prossime versioni di Android 15 QPR. Se introdotta, si unirà ad altre recenti innovazioni di Google sulle notifiche, come il blocco delle vecchie notifiche e la funzione cooldown, che minimizza gli avvisi ripetitivi.