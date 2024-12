Amazfit Balance è uno smartwatch che appartiene alla fascia media, caratterizzato più che altro da una diagonale molto importante: ben 46 millimetri. Avete capito bene, il prodotto risulta, di base almeno, essere particolarmente adatto per gli utenti con un polso importante, proprio per le sue dmensioni superiori al normale.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, data la fascia di prezzo di posizionamento, il device integra al proprio interno tutte le funzionalità che ci saremmo aspettati di vedere, tra cui il chip NFC per i pagamenti mobili, il monitoraggio della salute (passi, distanze, calorie bruciate e non solo), passando per la percentuale di ossigeno nel sangue ed il battito cardiaco. Sono oltre 150 le modalità sportive tra cui è possibile scegliere, dimostrando di nascondere al suo interno un’anima sportiva, con possibilità di gestire le chiamate al polso, tramite connessione bluetooth (non supporta nativamente le eSIM).

Amazfit Balance: lo sconto più pazzo su Amazon

Il prezzo attivato da Amazon per l’acquisto di Amazfit Balance è sicuramente uno dei migliori, proprio per la sua capacità di attivare una riduzione di circa 40 euro sul suo listino originario di 209 euro. La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere è difatti del 19% inferiore, fino ad arrivare ad un investimento di 169 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, ciò sta a significare che gli utenti lo possono utilizzare senza problemi con smartphone Android o iOS, così da riuscire a godere di tutte le sue funzionalità, senza limiti o vincoli particolari. Attualmente è disponibile solamente la colorazione nera, almeno al prezzo indicato, il cinturino è realizzato in silicone, è facilmente intercambiabile e sostituibile a piacimento.