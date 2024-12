Preparati a scatenare la tua creatività in questa stagione di feste con le nuove offerte di XPPen, a partire dal 6 dicembre e fino a Natale, XPPen offre sconti incredibili sui suoi strumenti di arte digitale di prima qualità. Che tu sia un artista digitale esperto o che tu sia alle prime armi, questa promozione è l’occasione perfetta per aggiornare la tua attrezzatura o trovare il regalo ideale per la persona creativa della tua vita. Diamo un’occhiata più da vicino ad alcuni dei prodotti eccezionali presenti in questa campagna promozionale che durerà fino al 27 dicembre sul suo Official Store italiano.

Serie Artist Pro 24 (Gen2)

La serie Artist Pro 24 (Gen 2) è una delle ultime innovazioni di XPPen, ha raccolto feedback positivi sia dagli utenti che dagli esperti del settore sin dal suo lancio. Questa gamma di punta introduce due modelli rivoluzionari: Artist Pro 24 (Gen2) 4K e Artist Pro 24 (Gen2) 165Hz. La serie offre un’esperienza di creazione digitale senza pari con prestazioni di colore verificate da Calman, vantando livelli di pressione 16K alimentati da X3 Pro Series Styli e un design vincitore del Red Dot Award 2024.

Artist Pro 24 (Gen2) 4K ridefinisce i confini della fedeltà visiva nella creazione artistica digitale con il suo display 4K Ultra HD da 23,8 pollici, offrendo una nitidezza eccezionale per ogni dettaglio. Con una precisione cromatica di livello professionale (Delta E<1 in sRGB) e un ampio rapporto di copertura della gamma cromatica (99% sRGB e Adobe RGB, 98% Display P3), può visualizzare 1,07 miliardi di colori per immagini realistiche.

Artist Pro 24 (Gen2) 165Hz apre nuove strade come primo display da disegno da 24 pollici Calman Verified a 165 Hz al mondo, spingendo la fluidità e la reattività nella prossima generazione. Con una velocità di visualizzazione delle linee fino al 175% più veloce rispetto ai display a 60 Hz, gli utenti sperimentano immagini più fluide e reattive per un flusso di lavoro creativo migliorato.

Artist Pro 19 (Gen2)

Un’altra aggiunta alla gamma di display da disegno professionali di XPPen di quest’anno è l’Artist Pro 19 (Gen2), un display da disegno portatile, economico ma potente da 19 pollici. Con le migliori specifiche su una tela da 18,4 pollici, l’Artist Pro 19 (Gen2) è dotato di un display ultravision 4K e prestazioni cromatiche senza pari con Calman Verified per creativi professionisti per catturare un’ispirazione vivida in dettagli più ricchi, ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi su prestazioni o budget. Con una copertura della gamma di colori sRGB del 99,8% e una luminosità di 250 cd/m², gli utenti possono catturare meticolosamente l’essenza delle tonalità naturali. Inoltre, il supporto degli spazi colore sRGB, Adobe RGB e P3 e la capacità di riprodurre 1,07 miliardi di colori assicurano anche prestazioni cromatiche eccezionali con transizioni fluide e sfumate.

Magic Drawing Pad



Quest’anno, XPPen ha dato ispirazione per una nuova categoria che consente agli utenti di creare in movimento e ha lanciato il suo tablet da disegno mobile autonomo: Magic Drawing Pad. Alimentato da uno stilo con chip intelligente X3 Pro auto-sviluppato e 16.384 livelli di pressione, il tablet offre agli utenti un’esperienza creativa delicata, precisa e fluida senza precedenti. Con un profilo sottile di soli 6,9 mm e un peso di soli 599 g, Magic Drawing Pad consente un trasporto più flessibile e comodo. Il display professionale simile alla carta X-Paper si distingue per il suo formato grande con rapporto di aspetto 3:2 e 12,2 pollici, offrendo un’esperienza di disegno più ampia e coinvolgente. In particolare, è dotato di una potente ROM da 256 GB, espandibile fino a 512 GB, ed è dotato di una batteria da 8000 mAh, che garantisce una creazione di lunga durata senza limitazioni.

Oltre a questi nuovi arrivi, i prodotti più venduti di XPPen sono anche delle ottime scelte per le prossime festività. Artist Pro 16 (Gen2) e Artist Pro 14 (Gen2) sono ora entrambi disponibili con uno sconto del 15%. Questi prodotti sono regali perfetti per i creativi che apprezzano l’arte digitale.

Non perdere queste incredibili offerte di XPPen con il codice sconto extra XPIT2024. Tutte le promozioni indicate nell’articolo sono disponibili sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link.