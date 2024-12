Che uno smartphone si possa consumare nelle sue componenti sia interne che esterne, è pura normalità. Certo sembra strano che ancor prima di compiere un anno, un top di gamma manifesti problematiche come quelle riportate da alcuni utenti che possiedono un Samsung Galaxy S24 ultra.

Stando a quanto riportato infatti alcuni esemplari sarebbero stati colpiti da un problema: il rivestimento oleofobico del display si sarebbe consumato inspiegabilmente in meno di un anno. Tutto ciò ovviamente compromette l’aspetto estetico dello schermo dando un senso di sporco molto fastidioso.

Il problema del rivestimento oleofobico sui Galaxy S24 Ultra

L’oleofobico è un trattamento applicato al vetro per ridurre le impronte digitali e facilitare la pulizia. Tuttavia, alcuni utenti come Zaryab Khan, Piyush Baid e Rajan Thakur hanno mostrato immagini sui social media (ex Twitter) che evidenziano segni e macchie persistenti sul display del Galaxy S24 Ultra. In alcuni casi, questi segni sembrano graffi, ma gli utenti spiegano che sono integrati nel rivestimento e non nel vetro.

Zaryab Khan ha condiviso su X che il suo dispositivo, dopo un anno di utilizzo, presenta una superficie con macchie difficili da rimuovere. Simili esperienze sono state riportate da altri, suggerendo che il rivestimento oleofobico si sia consumato nelle aree più frequentemente toccate. Questo fenomeno, sebbene comune su tutti gli smartphone nel lungo periodo, è insolito su un dispositivo di fascia alta dopo solo un anno.

Samsung ha rivestito lo schermo dei suoi Galaxy S24 Ultra con un vetro Corning Gorilla Armor, noto per le sue capacità anti-riflesso. Nonostante la grande qualità, il deterioramento precoce del rivestimento oleofobico potrebbe compromettere le proprietà anti-riflesso.

Non tutti i Galaxy S24 Ultra sembrano essere affetti da questo problema. Molti utenti hanno riferito che i loro dispositivi non presentano segni simili, indicando una possibile variabilità nella qualità del rivestimento. Tuttavia, per un flagship di alto livello, queste segnalazioni rappresentano una criticità significativa.