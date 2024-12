Il produttore tech Realme ha da poco aggiunto un nuovo smartphone alla sua gamma di prodotti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Realme 14x. In realtà, si tratta di un dispositivo che conosciamo già. Il nuovo device è infatti la versione internazionale di Realme V60 Pro, annunciato in Cina qualche tempo fa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme 14x, arriva in veste ufficiale la versione internazionale di Realme V60 Pro

Nel corso delle ultime ore il noto produttore tech Realme ha svelato ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme 14x. Questo dispositivo in realtà non è poi così nuovo. Abbiamo infatti avuto modo di conoscerlo già, trattandosi della versione internazionale di Realme V60 Pro. Quest’ultimo età già stato annunciato per il mercato cinese qualche tempo fa.

Nello specifico, il nuovo Realme 14x dispone sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD. Il pannello ha una diagonale pari a 6.67 pollici ed una risoluzione pari ad HD+. È presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre in alto in un piccolo foro è collocata la fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP. Sul retro, lo smartphone dispone di due sensori fotografici.

Si tratta nello specifico di un sensore fotografico principale da 50 MP OmniVision più un secondo sensore ausiliario. Dal punto di vista prestazionale, troviamo invece il soc MediaTek Dimensity 6300 con fino a 8 GB di RAM e con fino a 128 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza delle certificazioni IP68 e IP69 e della certificazione militare MIL-STD-810H.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 14x sarà disponibile all’acquisto in varie colorazioni inizialmente per il mercato indiano, ad un prezzo iniziale di circa 170 euro al cambio attuale.